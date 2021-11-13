«Лабораторія паранормальних явищ» – заклад розі вул. Братів Рогатинців та площі Коліївщини, де кілька десятків років займались ворожінням

У Львові продають приміщення «Лабораторії паранормальних явищ» на вул. Братів Рогатинців за 700 тис. доларів. Оголошення про продаж розмістив ріелтор у популярній львівській групі з продажу та оренди нерухомості.

«Лабораторія паранормальних явищ» досить відоме місце серед львів’ян. Так називається заклад на розі вул. Братів Рогатинців та площі Коліївщини. Тут кілька десятків років займались ворожінням, зняттям «порчі», зливали віск та проводили інші «магічні ритуали».

«Лабораторія паранормальних явищ» діяла понад 20 років

У п’ятницю, 12 листопада, ріелтор агенства нерухомості «Квартал» Максим Федак опублікував у популярній групі з продажу та оренди нерухомості «No makler – Львів» оголошення про продаж «Лабораторії паранормальних явищ» – йдеться про приміщення площею 118 м2 на першому поверсі будинку №26 на вул. Братів Рогатинців.

Оголошення про продаж приміщення «Лабораторії паранормальних явищ»

Продати приміщення хочуть за 700 тис. доларів (5930 доларів/м2).

«[Приміщення] використовувалося під власний бізнес. Є можливість поділити на три окремі приміщення», – пише ріелтор.

Причини закриття закладу та продажу приміщення не повідомляють.