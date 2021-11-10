Івано-Франківськ і Львів очолили рейтинг окупності житла для оренди
Інвестиційний рейтинг містСергій Смірнов, 0
Нерухомість залишається в Україні одним із традиційних інвестиційних інструментів. Частина українців купують квартири для себе, сподіваючись, що з часом вони лише дорожчатимуть, частина розглядає варіант пасивного доходу від здачі квартири в оренду.
ZAXID.NET разом з порталом нерухомості «Енциклопедія Новобудов» проаналізував відкриті дані, щоб з’ясувати, де в Україні найвигідніше інвестувати у житлову нерухомість для здачі в оренду.
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Івано-Франківськ та Львів виявились найбільш вигідними містами для купівлі квартири в новобудовах. Термін окупності квартири від здачі її в оренду буде найкоротший в порівнянні з іншими містами України. Найдовше «відбиватиметься» вартість квартири в новобудовах Херсона і Миколаєва – щоб повернути вкладені кошти, в цих містах потрібно буде здавати в оренду майже вдвічі довше. Такі дані випливають з відкритого рейтингу комфортності міст України 2021 року, опублікованого тижневиком «Фокус».
Для визначення власного рейтингу окупності житла для оренди у різних містах України ми взяли умовну квартиру площею 45 м2 у новобудові і на її прикладі за допомогою даних рейтингу «Фокусу» – середня вартість квадратного метра житла у місті і середня вартість місячної оренди – визначили термін, за який орендна плата покриє вартість квартири.
В Івано-Франківську такий термін виявився найкоротшим: власник поверне кошти за квартиру, здаючи її в оренду протягом 8,5 років. Найближчим до лідера рейтингу виявився Львів (8,8 років). Натомість у інших великих містах Західної України термін окупності суттєво вищий – Рівне (11,5 років), Тернопіль (12,6 років), Луцьк (13,1 років), Чернівці (13,4 років), Ужгород (14,1 років).
Для порівняння: «відбивати» квартиру орендною платою в Одесі чи Дніпрі доведеться майже 10 років, у Харкові і Києві – більше 10 років, а у Хмельницькому, Сумах чи Полтаві – більше 15 років.
«Ці показники все-таки варто сприймати лише як свідчення тенденцій щодо нерухомості по містах України. В реальних випадках ціна оренди може відрізнятися в залежності від стану, ремонту і умеблювання квартири, а сама вартість квартири – від класу новобудови», – пояснює Денис Шульга, співзасновник порталу «Енциклопедія Новобудов».
Для конкретних розрахунків власники квартир мають врахувати і якість ремонту та облаштування квартири, які, наприклад, у Львові сьогодні коливаються в межах 150-450 $/м2 – в залежності від матеріалів та вподобань. Хороший стан помешкання суттєво впливає на вартість оренди, але надмірні вкладення в інтер’єр окуповуватимуться значно довше.
Рейтинг окупності житла для оренду у великих містах України:
|
Місто
|
Термін оренди, яка покриє вартість квартири площею 45 м2, років
|
Середня вартість квартири новобудові, грн/м2
|
Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири (45 м2), грн/міс.
|
Івано-Франківськ
|
8,5 років
|
15 052 грн/кв.м.
|
6 677 грн/місяць
|
Львів
|
8,8
|
23 956
|
10 153
|
Чернігів
|
8,9
|
14 734
|
6 175
|
Одеса
|
9,8
|
24 592
|
9 432
|
Дніпро
|
9,8
|
25 652
|
9 864
|
Харків
|
10,1
|
22 869,5
|
8 474
|
Київ
|
10,5
|
38 213
|
13 662
|
Рівне
|
11,5
|
17 066
|
5 575
|
Кропивницький
|
11,6
|
14 283,5
|
4 608
|
Черкаси
|
12,2
|
16 059
|
4 920
|
Житомир
|
12,5
|
17251,5
|
5 179
|
Тернопіль
|
12,6
|
15 741
|
4 668
|
Луцьк
|
13,1
|
17 437
|
4 984
|
Вінниця
|
13,4
|
18 364,50
|
5 143
|
Чернівці
|
13,4
|
18 099,5
|
5 066
|
Запоріжжя
|
14
|
18 364,5
|
4 896
|
Ужгород
|
14,1
|
21 200
|
5 651
|
Суми
|
15,4
|
15 767,5
|
3 849
|
Полтава
|
15,6
|
23 744
|
5 922
|
Хмельницький
|
15,6
|
15 449,5
|
3 710
|
Херсон
|
15,7
|
20 140
|
4 799
|
Миколаїв
|
15,7
|
20 007,5
|
4 766
Варто зауважити, що вартість житлової нерухомості в Україні за останній рік зросла, подорожчання склало в середньому близько 15% вартості. Причиною експерти називають зростання собівартості будівництва.
«З початку пандемії та карантинів відбувалися зміни у виробництві та доставці матеріалів. Деякі позиції – наприклад металопродукція, утеплювальні матеріали – піднімалися майже двічі, а коли ситуація почала виправлятися, почали дорожчати енергоносії – газ для юридичних осіб від початку року зріс в 3,5-4 рази. Все це і відбилося на собівартості будівництва та, відповідно, цінах на квартири в новобудовах», – пояснює Сергій Смірнов, маркетолог в сфері нерухомості.
За його словами, у багатьох житлових комплексах по Україні впродовж року піднімалися ціни, а нові проекти, вартість у яких традиційно найнижча, відкривають продажі вже з урахуванням нових цін. Що ж до оренди, то, крім вартості самих квартир, на ринок впливає і карантинна ситуація, яка свого часу була стримуючим фактором, особливо на початку пандемії через локдауни, онлайн-навчання у вишах і зменшення кількості туристів. Втім ця ситуація, на думку експертів, може змінитися у зв'язку з масовою вакцинацією уже наступного року.