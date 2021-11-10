Нерухомість залишається в Україні одним із традиційних інвестиційних інструментів. Частина українців купують квартири для себе, сподіваючись, що з часом вони лише дорожчатимуть, частина розглядає варіант пасивного доходу від здачі квартири в оренду.

ZAXID.NET разом з порталом нерухомості «Енциклопедія Новобудов» проаналізував відкриті дані, щоб з’ясувати, де в Україні найвигідніше інвестувати у житлову нерухомість для здачі в оренду.

***

Івано-Франківськ та Львів виявились найбільш вигідними містами для купівлі квартири в новобудовах. Термін окупності квартири від здачі її в оренду буде найкоротший в порівнянні з іншими містами України. Найдовше «відбиватиметься» вартість квартири в новобудовах Херсона і Миколаєва – щоб повернути вкладені кошти, в цих містах потрібно буде здавати в оренду майже вдвічі довше. Такі дані випливають з відкритого рейтингу комфортності міст України 2021 року, опублікованого тижневиком «Фокус».

Для визначення власного рейтингу окупності житла для оренди у різних містах України ми взяли умовну квартиру площею 45 м2 у новобудові і на її прикладі за допомогою даних рейтингу «Фокусу» – середня вартість квадратного метра житла у місті і середня вартість місячної оренди – визначили термін, за який орендна плата покриє вартість квартири.

В Івано-Франківську такий термін виявився найкоротшим: власник поверне кошти за квартиру, здаючи її в оренду протягом 8,5 років. Найближчим до лідера рейтингу виявився Львів (8,8 років). Натомість у інших великих містах Західної України термін окупності суттєво вищий – Рівне (11,5 років), Тернопіль (12,6 років), Луцьк (13,1 років), Чернівці (13,4 років), Ужгород (14,1 років).

Для порівняння: «відбивати» квартиру орендною платою в Одесі чи Дніпрі доведеться майже 10 років, у Харкові і Києві – більше 10 років, а у Хмельницькому, Сумах чи Полтаві – більше 15 років.

«Ці показники все-таки варто сприймати лише як свідчення тенденцій щодо нерухомості по містах України. В реальних випадках ціна оренди може відрізнятися в залежності від стану, ремонту і умеблювання квартири, а сама вартість квартири – від класу новобудови», – пояснює Денис Шульга, співзасновник порталу «Енциклопедія Новобудов».

Для конкретних розрахунків власники квартир мають врахувати і якість ремонту та облаштування квартири, які, наприклад, у Львові сьогодні коливаються в межах 150-450 $/м2 – в залежності від матеріалів та вподобань. Хороший стан помешкання суттєво впливає на вартість оренди, але надмірні вкладення в інтер’єр окуповуватимуться значно довше.

Рейтинг окупності житла для оренду у великих містах України:

Місто Термін оренди, яка покриє вартість квартири площею 45 м 2 , років Середня вартість квартири новобудові, грн/м 2 Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири (45 м 2 ), грн/міс. Івано-Франківськ 8,5 років 15 052 грн/кв.м. 6 677 грн/місяць Львів 8,8 23 956 10 153 Чернігів 8,9 14 734 6 175 Одеса 9,8 24 592 9 432 Дніпро 9,8 25 652 9 864 Харків 10,1 22 869,5 8 474 Київ 10,5 38 213 13 662 Рівне 11,5 17 066 5 575 Кропивницький 11,6 14 283,5 4 608 Черкаси 12,2 16 059 4 920 Житомир 12,5 17251,5 5 179 Тернопіль 12,6 15 741 4 668 Луцьк 13,1 17 437 4 984 Вінниця 13,4 18 364,50 5 143 Чернівці 13,4 18 099,5 5 066 Запоріжжя 14 18 364,5 4 896 Ужгород 14,1 21 200 5 651 Суми 15,4 15 767,5 3 849 Полтава 15,6 23 744 5 922 Хмельницький 15,6 15 449,5 3 710 Херсон 15,7 20 140 4 799 Миколаїв 15,7 20 007,5 4 766

Варто зауважити, що вартість житлової нерухомості в Україні за останній рік зросла, подорожчання склало в середньому близько 15% вартості. Причиною експерти називають зростання собівартості будівництва.

«З початку пандемії та карантинів відбувалися зміни у виробництві та доставці матеріалів. Деякі позиції – наприклад металопродукція, утеплювальні матеріали – піднімалися майже двічі, а коли ситуація почала виправлятися, почали дорожчати енергоносії – газ для юридичних осіб від початку року зріс в 3,5-4 рази. Все це і відбилося на собівартості будівництва та, відповідно, цінах на квартири в новобудовах», – пояснює Сергій Смірнов, маркетолог в сфері нерухомості.

За його словами, у багатьох житлових комплексах по Україні впродовж року піднімалися ціни, а нові проекти, вартість у яких традиційно найнижча, відкривають продажі вже з урахуванням нових цін. Що ж до оренди, то, крім вартості самих квартир, на ринок впливає і карантинна ситуація, яка свого часу була стримуючим фактором, особливо на початку пандемії через локдауни, онлайн-навчання у вишах і зменшення кількості туристів. Втім ця ситуація, на думку експертів, може змінитися у зв'язку з масовою вакцинацією уже наступного року.