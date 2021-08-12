Ринок оренди квартир у Львові помалу відновлюється після минулих карантинів. Кількість людей, що бажають винайняти квартиру, збільшуються. Водночас ціни, які минулоріч впали на 15-20%, нині упевнено крокують угору.

ZAXID.NET спільно з порталом «Енциклопедія Новобудов» з’ясували, за скільки (станом на серпень 2021 року) можна винайняти квартиру у Львові на тривалий час і що впливає на попит, пропозицію та ціну.

Відлига після кризи

Нині у Львові кількість вільних квартир для довгої оренди починає зменшуватися, стверджують аналітики ринку. Раніше, із початком пандемії і зменшенням кількості туристів, власники квартир, що здавали їх подобово, переорієнтувалися та пропонували ці помешкання у довготривалу оренду. Але за рік умови змінилися, тож тепер частину таких квартир повертають на подобовий ринок.

«Нині ринок оренди суттєво пожвавився. Шукають і винаймають квартири студенти, частіше і більше почали приїжджати туристи», – розповіла менеджерка рієлторської компанії «Дуоком» Яна Ткач.

Наприклад, на онлайн-сервісі для вибору квартир Flatfy нині є близько 900 пропозицій для тривалого винайму у Львові, на порталі DOM.RIA – трохи більше від 1000 квартир, на порталі «Нерухомість Львова» – близько 6000, проте їхня статистика також враховує ті квартири, в яких здають окремі кімнати.

Згідно з даними Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, з початку року вартість оренди житлової нерухомості в Україні в середньому зросла на 10-15%. Максимальне збільшення цін – майже 15% – зафіксовано у великих містах: Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та Києві. Порівняно з 2020 роком, попит на оренду зріс на 20-25%, хоча він досі не дотягнув до пікових показників 2019 року.

Найпопулярніші райони та квартири

Традиційно попит на квартири є в центрі міста та прилеглих до нього районах. Тут шукають помешкання студенти на довгострокову оренду та туристи – подобово. Серед працівників IT-галузі популярний Франківський район. Нещодавно у тих, хто шукає квартиру в оренду, знайшов попит Сихів – завдяки зручному транспортному сполученню та активному розвитку району. Водночас, за словами рієлторів, тут не так багато вартих уваги пропозицій, здебільшого люди купують тут квартири, щоби жити.

«Якщо порівнювати вартість квартир, то популярніші – квартири в новобудовах. До речі, і ціни на них суттєво більші, ніж в старому житловому фонді», – стверджує рієлторка Яна Ткач.

В центрі аналогом новобудов можна вважати квартири з якісним ремонтом, новими комунікаціями та сучасним індивідуальним опаленням – коли замість пічки встановлений двоконтурний котел.

Цінова різниця між старими квартирами, з одного боку, та новобудовами або ж оновленими квартирами – з іншого, може сягати 50%. Наприклад, 1-кімнатна квартира в старому житловому фонді при довгостроковій оренді – від року і більше – стане приблизно в 6000 грн, а в новобудові в середньому 9000 грн. Водночас у старому будинку часто можна натрапити на квартири у поганому стані або ж мати вищі комунальні платежі через незадовільний стан самої будівлі чи комунікацій в ній.

Вартість квартир на довгу оренду

На ринку оренди у Львові нині можна знайти як дешевші, так і дорогі варіанти – залежно від стану квартири і району. Нижче наведені середні ціни на ринку – їх можна брати за орієнтир, шукаючи помешкання для оренди.

Загалом за час карантину вартість тривалої оренди впала, за оцінками фахівців – десь на 15-20%, але нині ціни стають дедалі більшими.

Отже, 1-кімнатні квартири:

В старому житловому фонді – 6000 грн, в новобудовах – 9000 грн.

2-кімнатні квартири:

Старий житловий фонд – 7000-8000 грн, новобудови – 10000-11000 грн. На Сихові вартість може сягати 11500-12000 грн.

3-кімнатні квартири:

У старому фонді – 10000-11000 грн, у новобудовах 14000-17000 грн.

Що потрібно людям

Найбільш затребуваними у шукачів житла є однокімнатні квартири, квартири-студії з однією спальнею або ж сучасне житло.

Малі квартири популярні, оскільки завдяки невеликій площі можна зекономити на оплаті деяких комунальних послуг. Водночас за сучасне житло клієнти готові платити 600-700 доларів на місяць, проте на ринку небагато пропозицій квартир такої якості.

«Можна сказати, що ринок «підсів» по самих квартирах. Умовно вісім років тому [власники] здавали квартиру за 300 доларів і хочуть так само тепер. Але і долар коштує зовсім інакше, і сама квартира з того часу не ремонтувалася, що впливає на вибір клієнта та ціну, яку він готовий платити», – зазначили в компанії «Дуоком». Згідно з оцінкою рієлторів, на ринку оренди нині близько 70% пропозицій – це квартири в старому житловому фонді, а от у нових житлових комплексах пропонують не більше від 10% помешкань.

Загалом, наголошують фахівці ринку, купівля квартир в новобудовах для подальшої здачі в оренду не є масовим явищем.

«Найчастіше купують квартиру в новобудовах таки для себе. Разом з тим є випадки, коли квартиру купують цільово для дитини чи членів родини, а коли переселення відтерміновується, тоді квартиру здають в оренду», – говорять в «Енциклопедії новобудов».

Прогнози на майбутнє

У передбаченнях щодо зміни вартості оренди фахівці обережні. З одного боку, є тенденція до зростання цін на купівлю квартири, тому середньостатистична сім’я не зможе найближчим часом придбати власне житло. Відповідно оренда стане ще популярнішою, а за збільшенням попиту ціни швидше підуть угору. За цього сценарію, за даними Асоціації фахівців з нерухомості, вартість оренди квартир за підсумками року у всіх великих містах, зокрема у Львові, збільшиться на 25-30% і відповідатиме докризовим цінам.

З іншого боку, вплинути на вартість оренди може новий карантин. Локдаун, дистанційне навчання у вишах та зменшення кількості туристів можуть призвести до зменшення попиту, тоді ціни не зростатимуть або ж залишаться на теперішньому рівні.