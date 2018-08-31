Новим власником найбільш потворного будинку у центрі Львова став Вячеслав Константіновський

На колишньому будинку «Укрсоцбанку» з'явилися оголошення про пошук орендарів

Новий власник головного офісу «Укрсоцбанку» у Львові вже виставив будівлю на ринок комерційної оренди. Як вдалося з’ясувати ZAXID.NET, офіційно будинок продали ще у грудні 2017-го, а остаточно «Укрсоцбанк» залишив його у травні цього року. Новим власником стала компанія ТзОВ «Сі Бі Ель», кінцевим бенефіціаром (власником) якої є колишній народний депутат від «Народного фронту» Вячеслав Константіновський.

Про зміну власника знаменитого «будинку-унітаза» на площі Міцкевича стало відомо після того, як на ньому з’явилися гігантські оголошення про пошук орендарів. За вказаним в оголошенні телефоном нам підтвердили, що будинок можна орендувати після ремонту.

Оголошення про оренду над головним входом до колишнього «Укрсоцбанку» у центрі Львова (фото Павло Паламарчук/ZAXID.NET)

«Цей будинок ідеально підходить для офісного центру. Ми його відремонтуємо і мінімально переплануємо всередині, щоб розмістити там офіси різних компаній і, можливо, якесь невелике відділення банку на першому поверсі. Ми не поспішаємо з пошуком орендарів, бо це мають бути серйозні компанії, які мають гроші і будуть шанобливо ставитись до самої будівлі», – сказав ZAXID.NET Олексій (відмовився назвати прізвище), який назвався «представником власника», однак відмовився назвати його прізвище.

Вперше чутки про зміну власника будинку з’явилися ще у квітні цього року, йшлося про ймовірність переобладнання будинку під готель. Однак «Укрсоцбанк», який на той момент продовжував працювати у будівлі, на письмовий запит ZAXID.NET не відповів.

За даними держреєстру, власник будинку змінився ще 11 грудня 2017 року. Новим власником стало київське ТзОВ «Сі Бі Ель», що належить 57-річному киянину Вячеславу Константіновському. Йому також належить популярна мережа бістро-їдалень «Пузата хата».

Вячеслава Константіновського неодноразово публічно звинувачували у зв'язках з кримінальними колами України, Росії і США, хоча він жодного разу не був засуджений. В документах прокуратури і митниці США Константіновський фігурує як учасник злочинного угруповання, що діяло у Нью-Йорку у 1990-2000-х роках. Один з учасників цього угруповання Леонід Ройтман, що відсидів кілька років в американській тюрмі, неодноразово заявляв, що Константіновський безпосередньо здійснював вбивства. Сам Константіновський усі звинувачення назвав вигадкою.

У 2014 році Вячеслав Константіновський став депутатом Верховної Ради від київського мажоритарного округу, побудувавши виборчу кампанію на гаслі «Продав Ролс-Ройс, пішов на фронт». Але вже наступного року він вийшов з фракції «Народного фронту», від якого балотувався.

Передвиборчий плакат Вячеслава Константіновського у 2014 році

У лютому 2017 року генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив В'ячеслава Константіновського в ухилянні від сплати податків на суму 50 млн грн. Пізніше Константіновський заявив, що надав Юрієві Луценку докази того, що сплатив усі податки. Жодного продовження ця справа не мала, але у липні 2017 року Константіновський добровільно склав депутатські повноваження.

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Історія будинку

У сучасному вигляді будинок «Укрсоцбанку» існує з 2005 року. Його збудували на місці знищеної пожежею у 1991 році кам’яниці поч. XIX ст. Під час культового фестивалю «Вивих-92» обгорілий будинок розписали цитатами українських поетів і львів’яни стали називати його «вивихнутим». Натомість новобудову «Укрсоцбанку» охрестили «унітазом» – насамперед, за сцецифічну форму і оздоблений блискучою плиткою фасад.