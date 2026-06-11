Служба безпеки України у четвер, 11 червня, повідомила про встановлення російського військового розвідника, який вербував неповнолітніх для проведення диверсій та терористичних актів в Одесі. Йдеться про Артьома Шмуля, співробітника головного управління генерального штабу збройних сил Росії.

За даними слідства, саме він координував діяльність групи підлітків з Одеси віком від 13 до 18 років, яких залучав до виконання злочинних завдань на користь Москви. Співробітники СБУ викрили чотирьох учасників цієї агентурної мережі ще у травні 2024 року під час підготовки до підпалу двох автомобілів українських військових в обласному центрі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Як встановило розслідування, російський куратор знаходив потенційних виконавців через телеграм-канали, де молодь шукала швидкий заробіток. За грошову винагороду підліткам пропонували здійснювати підпали транспорту Сил оборони та об’єктів залізничної інфраструктури.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Саме за вказівками Шмуля завербовані підлітки підпалили вантажівку Національної гвардії та релейну шафу на залізниці. Після виконання завдань вони надсилали відеопідтвердження своїх дій куратору через месенджери. Крім того, перед залученням до диверсій російський розвідник давав дітям так звані тестові завдання. Зокрема, вони розповсюджували в Одесі провокаційні антиукраїнські листівки.

СБУ повідомила про підозру Артьому Шмулю

Наразі СБУ заочно повідомила Артьому Шмулю про підозру. Йому інкримінують фінансування тероризму та організацію терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Правоохоронці продовжують комплексні заходи для встановлення місця перебування підозрюваного та його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, 24 травня в Одесі у Приморському районі вибухнув автомобіль, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. СБУ розслідує справу як теракт.