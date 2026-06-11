Родина податківця Побережного скупила квартири та комерційні приміщення на мільйони

Родина високопосадовця Західного міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків Володимира Побережного за останні кілька років стала власником щонайменше 13 об’єктів нерухомості та іншого майна загальною вартістю понад 20 млн грн. Сім’я активно купувала житло та комерційні приміщення у Луцьку та Львові. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

За даними журналістів, лише за останній рік дружина податківця та його 21-річний син-студент придбали майна майже на 12 млн грн. Зокрема, син посадовця Валерій Побережний став власником квартири, нежитлового приміщення та паркомісця у львівському житловому комплексі бізнес-класу, а також комерційного приміщення й паркомісця у Луцьку. Загальну вартість цих активів журналісти оцінили приблизно у 7 млн грн.

ЖК у середмісті Львова, де родина податківця має нерухомість. Скріншот відео

Дружина податківця Вікторія Побережна у 2026 році придбала нерухомість та автомобіль Volkswagen 2025 року випуску на майже 5 млн грн. Також журналісти виявили в Луцьку квартиру в житловому комплексі преміумкласу, оформлену на матір посадовця, та іншу нерухомість, якою володіють члени родини.

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Сам Побережний є власником таунхаусу поблизу Луцька та квартири у житловому комплексі бізнес-класу в центрі міста.

Аналітикиня «Центру протидії корупції» Антоніна Волкотруб припустила, що походження активів посадовець може пояснювати доходами дружини-підприємиці або подарунками від матері, оскільки його офіційної зарплати для таких придбань, на її думку, недостатньо.

Крім того, як зазначає Слідство.Інфо, Володимир Побережний фігурує у кримінальному провадженні щодо ймовірної схеми ухилення від сплати податків групою підприємців. Слідство вважає, що корупційна схема діяла з 2021 року. Тодішній очільник Волинської обласної податкової нібито залучив Володимира Побережного, «з яким раніше разом працював та підтримує на даний час дружні відносини з метою конспірації власної протиправної діяльності з приводу одержання неправомірної вигоди за своє “сприяння”».

Володимир Побережний не відповів на дзвінки та повідомлення журналістів. У податковій, де працює Побережний, також не відповіли на запит.

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Нагадаємо, міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків – це спеціалізовані органи, які супроводжують найбільший бізнес (дохід понад 100 млн грн та чисельність зайнятих понад 250 осіб). Зокрема, контролюють повному та своєчасність сплати ними податків, протидіють зловживанням, зокрема оборудкам великих платників з ПДВ («скрутки» та інші махінації), штучному дробленню бізнесу тощо.

На практиці чинні та колишні високопосадові працівники таких управлінь часто стають на корупційних шлях та «домовляються про податки» з бізнесом, який курують. Наприклад, торік у Києві був затриманий ексзаступник голови Державної фіскальної служби України Євген Бамбізов. Його підозрювали у створенні конвертаційного центру (махінації із відшкодуванням ПДВ з бюджету та відмивання понад 1,5 млрд грн) та зловживанні службовим становищем при роботі з підприємством-великим платником податків, що завдало збитків державі на 108 млн грн.