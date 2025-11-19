Євген Бамбізов перебуває під вартою

Колишній високопосадовець Державної фіскальної служби України, який є підозрюваним у двох кримінальних провадженнях, під час розслідування відшкодував державі понад 130 млн грн завданих збитків. Про це у середу, 19 листопада, повідомив Офіс генпрокурора.

Прокуратура спільно з СБУ забезпечили повернення до державного бюджету понад 130 млн грн, завданих діями колишнього високопосадовця Державної фіскальної служби. За даними «Української правда» мова йде про Євгена Бамбізова.

Гроші вже надійшли на рахунки Державної казначейської служби.

Відомо, що 19 вересня прокурори повідомили ексчиновнику про підозру у першому кримінальному провадженні.

«Обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, він дав незаконну вказівку підлеглим підготувати лист до ГУ Державної казначейської служби у м. Києві щодо повернення без виконання висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств. Унаслідок цього з державного бюджету було стягнуто 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ», – розповіли слідчі.

В іншому кримінальному провадженні Бамбізова підозрюють в організації схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом.

Раніше повідомляли, що Служба безпеки України 5 вересня ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з державного бюджету. 6 вересня суд обрав Бамбізову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 119 млн грн. Наразі він перебуває під вартою.

«Завдяки роботі прокуратури та СБУ завдані державі збитки повністю компенсовані. Досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях триває», – додала Генпрокуратура.

Євгена Бамбізова призначили виконувачем обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби у липні 2018 року. На посаді він пропрацював до травня 2019 року.