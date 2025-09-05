У Києві затримали колишнього топподатківця, який легалізував 1,5 млрд грн злочинних прибутків
Він під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр»
Служба безпеки України у п’ятницю, 5 вересня, повідомила про ліквідацію масштабної схеми легалізації злочинних прибутків у різних регіонах. У справі затримали колишнього топподатківця.
За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти справи «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з державного бюджету. У Києві вдалося затримати організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України. Саме він під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр». До нього долучилися також чотири спільники, які забезпечували функціонування схеми. Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними грошима.
«Відповідно до даних слідства, щоб заплутати “сліди” тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише “на папері”. Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію», – розповіли в СБУ.
Листування зловмисників, фото СБУ
Під час обшуків в організатора оборудки та його спільників знайшли готівку, а також печатки підконтрольних фірм, банківські картки та інші докази злочинної діяльності.
Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ухилення від сплати податків,
- легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
За даними джерела «Української правди», йдеться про Євгена Бамбізова. У липні 2018 року його призначили виконувачем обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби. На посаді він пропрацював до травня 2019 року.
Євген Бамбізов, фото з фейсбуку
Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку, підозрюваному в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. У четвер, 4 вересня, йому встановили заставу в розмірі 9 млн грн,