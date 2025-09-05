У Києві вдалося затримати організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України

Служба безпеки України у п’ятницю, 5 вересня, повідомила про ліквідацію масштабної схеми легалізації злочинних прибутків у різних регіонах. У справі затримали колишнього топподатківця.

За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти справи «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з державного бюджету. У Києві вдалося затримати організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України. Саме він під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр». До нього долучилися також чотири спільники, які забезпечували функціонування схеми. Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними грошима.

«Відповідно до даних слідства, щоб заплутати “сліди” тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише “на папері”. Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію», – розповіли в СБУ.

Листування зловмисників, фото СБУ

Під час обшуків в організатора оборудки та його спільників знайшли готівку, а також печатки підконтрольних фірм, банківські картки та інші докази злочинної діяльності.

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ухилення від сплати податків,

легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними джерела «Української правди», йдеться про Євгена Бамбізова. У липні 2018 року його призначили виконувачем обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби. На посаді він пропрацював до травня 2019 року.

Євген Бамбізов, фото з фейсбуку

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку, підозрюваному в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. У четвер, 4 вересня, йому встановили заставу в розмірі 9 млн грн,