Підозрюваний у корупції ексголова Мукачівської РДА не декларував майно цивільної дружини

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно співмешканки колишнього голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая, підозрюваного у привласненні грошей під час закупівлі безпілотників для українського війська.

Як йдеться в ухвалі ВАКС від 21 серпня, під час обшуків у телефоні Сергія Гайдая знайшли фотографії та листування з жінкою, з якою він проживав у цивільному шлюбі з 2011 року. Попри це, колишній посадовець не вказував її майно у своїх деклараціях. За інформацією ЗМІ, йдеться про Анастасію Судовцову. Спільні фото з посадовцем дівчина публікувала в інстаграмі у 2014-2015 роках

За даними ДПС, у 1998-2025 роках співмешканка Гайдая загалом отримала 653 тис. грн доходу. Водночас у її власності з’явилися будинок і дві земельні ділянки в Ужгороді за 1,7 млн грн, 4 квартири загальною вартістю понад 15 млн грн та Porsche Cayenne 2021 року випуску за 5 млн грн.

«Є підстави вважати, що таке майно одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна», – йдеться в ухвалі ВАКС.

Суд арештував нерухомість та авто співмешканки ексголови Мукачівської РДА, частково задовольнивши позов НАБУ, яке наполягало на арешті майна і матері Сергія Гайдая.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрило корупційну схему закупівлі дронів та засобів РЕБ для військової частини, учасниками якої були Сергій Гайдай, нардеп від «Слуги Народу» Олексій Кузнєцов, начальник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко, один з командирів бригади Нацгвардії «Рубіж» Василь Мишанський, власник компанії-виробника дронів «Акоптерс» Владислав Марченко та директорка цього підприємства Євгенія Сидельникова.

Серед встановлених епізодів – закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору за свідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн.

Суд відправив підозрюваних під варту з можливістю внести заставу. Внісши загалом 14 млн грн, Гайдай, Сидельникова та Мишанський вийшли з СІЗО.