Суд відправив під варту ексначальника Мукачівської РДА

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього начальника Мукачівської РДА Сергія Гайдая. Про це у понеділок, 4 серпня, повідомило «Суспільне».

Адвокат Сергія Гайдая просив суд обрати для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, або домашній арешт. Сам підозрюваний стверджував, що під час оголошення йому підозри сприяв слідству, а також надав правоохоронцям свій телефон та ключі від квартири у Києві й кабінету у Мукачево.

«Теоретично я міг би створити якійсь підставі та зробити собі відрядження. Але я тут», – цитує «Суспільне» Сергія Гайдая.

Крім того, під час судового засідання п’ятеро військовослужбовців Державної прикордонної служби висловили бажання взяти Гайдая на поруки.

Однак прокурор клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн. За словами сторони обвинувачення, є ризик, що Гайдай впливатиме на свідків та перешкоджатиме досудовому розслідуванню.

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора та відправив експосадовця у СІЗО строком на 60 діб із можливістю внесення застави – 10 млн грн.

Нагадаємо, 2 серпня НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми на закупівлях безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Серед фігурантів справи: тодішній голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай, який раніше обіймав посаду голови Луганської ОВА, начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, народний депутат «Слуги народу» Олексій Кузнєцов, а також посадовець Нацгвардії.

За даними слідчих, затримані сприяли укладанню державних договорів на закупівлю FPV-дронів та засобів РЕБ за завищеними цінами. Отриману різницю на закупівлі безпілотників та РЕБів учасники схеми розподіляли між собою.

Ввечері 2 серпня Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з посади начальника Мукачівської РДА.

Крім того, вдень 4 серпня, суд відправив під варту нардепа Сергія Кузнєцова із можливістю внесення застави у розмірі 8 млн грн. Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для запорізького бізнесмена Владислава Марченка, фірма якого виробляє дрони. Марченко також може внести заставу – 15 млн грн.