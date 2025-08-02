НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему

У суботу, 2 серпня, Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка. Вони повідомили про викриття на хабарі одного з народних депутатів. Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

За словами Володимира Зеленського, окрім нардепа антикорупційні органи викрили на хабарництві керівників районної та міської адміністрацій, а також військових Національної гвардії.

«Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією», – наголосив Володимир Зеленський.

НАБУ та САП повідомили деталі викриття хабарників. Зазначається, що правоохоронці викрили корупційну схему на закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

«Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні.

Наразі антикорупційні органи затримали чотирьох учасників схеми. Зазначається, що здійснення операції з викриття хабарників стало можливим завдяки ухваленому президентському закону, який повернув незалежність НАБУ та САП.

«Ця операція – приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі», – йдеться у повідомленні.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що наказав розпочати службове розслідування, а командувач Нацгвардії Олександр Півненко вже відсторонив фігурантів корупційної справи. Також, за словами Клименка, у Нацгвардії створили управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю.

«Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності», – повідомив Ігор Клименко.

Зазначимо, що за даними нардепа Олексія Гончаренка, затриманий народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Кузнєцов.

Доповнено. Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, протягом 2024-2025 років військова частина укладала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило FPV-дрони за завищеною вартістю на близько 80 тис. доларів. Після виконання контракту підприємство передало учасникам корупційної схеми так званий відкат.

Справу розслідують за статтями «Привласнення та розтрата майна», а також «Одержання неправомірної вигоди» (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними правоохоронців, до злочинної схеми причетні народний депутат України IX скликання, ексначальник Луганської ОВА, який нині обіймає посаду голови однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Нацгвардії, а також бенефіціар підприємства та директор компанії, що постачала безпілотники.

Народний депутат Олексій Кузнєцов

Додамо, що джерела «Суспільного» у фракції «Слуга народу» підтвердили затримання нардепа Олексія Кузнєцова. Як зауважують журналісти, Кузнєцов голосував за законопроєкт, який позбавляв НАБУ та САП незалежності.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що на час розлсідування членство народного депутата Кузнєцова у фракції призупинено.

«Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад», – заявив Давид Арахамія.

Доповнено о 18:50. За даними «Української правди», серед затриманих голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай, який раніше обіймав посаду голови Луганської ОВА, та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

За даними джерел УП, нардеп Кузнєцов, змовившись Андрієм Юрченком, посадовцем Нацгвардії та Сергієм Гайдаєм одержав хабар у розмірі 1,5 млн грн за підписання державного контракту між військовою частиною 3082 та ТОВ «ЮВІТЕК» на закупівлю систем РЕБ «Яструби Перемоги» 6Д, загальною вартістю 5 млн грн. Неправомірну вигоду чиновники, нардеп та посадовець НГУ розділили між собою.

Крім того, слідчі встановили, що Кузнєцов, Юрченко, Гайдай, посадовець Нацгвардії, представники ТОВ «АКОПТЕРС» та інші учасниками схеми, забезпечили підписання керівником військової частини 3018 Нацгвардії державного контракту з «АКОПТЕРС» на виготовлення та поставку FPV-дронів на загальну суму майже 10 млн грн, вартість яких була свідомо завищена.

Загальна сума, якою заволоділи учасники корупційної схеми склала 43 тис. доларів, а загальна сума, на яку безпідставно було завищено вартість FPV-дронів становила близько 80 тис. доларів.

Нагадаємо, 22 липня депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №12414, який надає Генпрокурору повноваження впливати на діяльність антикорупційних органів та фактично ліквідує незалежність НАБУ і САП. Того ж дня Володимир Зеленський підписав документ.

Після низки протестів у багатьох містах України, Володимир Зеленський 24 липня вніс до Верховної Ради законопроєкт №13533, який відновлював незалежність НАБУ та САП. 31 липня Верховна Рада проголосувала за президентський законопроєкт за основу та в цілому. Документ підтримав 331 нардеп. Того ж дня Володимир Зеленський підписав законопроєкт.