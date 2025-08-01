НАБУ проводило обшуки у помешканні ексзаступника голови ОП Ростислава Шурми

Директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що в середині липня співробітники бюро проводили обшуки у помешканні ексзаступника голови Офісу президента Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена. Про це Семен Кривонос розповів в інтерв’ю для 24 каналу у п’ятницю, 1 серпня.

Семен Кривонос підтвердив слідчі дії за місцем проживання Ростислава Шурми у Німеччині, однак наголосив, що не може наразі розкрити деталі кримінального провадження. Проте директор НАБУ повідомив, що провадження «активно розслідується» у співпраці з німецькими правоохоронцями.

«Ми чекаємо від німецької сторони у межах нашої співпраці окремої інформації. Для того щоб не нашкодили нашій співпраці з правоохоронцями іноземних країн, я не буду коментувати деталі, але можу сказати, що ця справа рухається активно вперед», – наголосив Семен Кривонос.

На запитання журналістки, чи могли обшуки в ексспівробітника Офісу президента спонукати Володимира Зеленського до підписання закону, що позбавив НАБУ та САП незалежності, Семен Кривонос відповів, що «не може надавати політичних оцінок». Водночас директор НАБУ зауважив, що ефективність діяльності бюро «могло викликати певну кризу».

«НАБУ не розмежовує посадовців за політичною ознакою. Ми проводимо операції й по особах, які позиціонують себе як опозиція. Так само і справи високопосадовців різних органів державної влади, у тому числі й Офісу президента [...] В цілому ефективність НАБУ, яке має боротися з корупцією, створює незручності для топпосадовців », – сказав Семен Кривонос.

Нагадаємо, 25 липня «Українська правда» повідомила, що НАБУ провели обшуки у Ростислава Шурми. За даними журналістів, слідчі дії відбулися майже одразу після скандалу довкола віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова. За інформацією «Української правди», обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента, який через тиждень після цього публічно звинуватив НАБУ і САП у неефективності.

Ростислав Шурма обіймав посаду заступника голови Офісу президента з листопада 2021 року до вересня 2024 року. У лютому 2024 року НАЗК склало протокол на Ростислава Шурму. За даними НАЗК, він використовував посадові повноваження на власну користь та користь своєї родини. 3 вересня 2024 року Володимир Зеленський звільнив Шурму з посади заступника голови Офісу президента. За даними УП, Шурма виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей.