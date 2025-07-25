Ростислав Шурма відповідав за економічний блок роботи ОПУ

В середині липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки за місцем проживання ексзаступника голови Офісу президента Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена. Про це у п’ятницю, 25 липня, розповіла «Українська правда».

Як стверджують співрозмовники журналістів серед народних депутатів, вранці 15 липня Шурма подзвонив одному з високопоставлених співробітників Офісу президента і повідомив, що за його адресою проживання в передмісті Мюнхена детективи НАБУ спільно з німецькими правоохоронцями провели обшуки й вилучили його телефон.

У матеріалі зауважують, що це відбулося майже одразу після того, як вщух скандал довкола віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова. За інформацією «Української правди», обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента, який через тиждень після цього публічно звинуватив НАБУ і САП у неефективності.

«Офіс президента турбує, що до слідчих дій у будинку Шурми залучені правоохоронці Німеччини, які, як відомо, не погоджуються на такі заходи без ретельної перевірки всіх належних законних підстав. А з огляду на те, що фігуранти перебувають за кордоном, справа набуває міжнародного масштабу. І якщо українських детективів і прокурорів можна дискредитувати або взяти під контроль за допомогою парламенту та генерального прокурора, то німецьких – ні», – йдеться у повідомленні.

Журналісти пишуть, що Ростислав Шурма виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей і наразі проживає там, в Україну він не приїжджає.

Ростислав Шурма з липня 2012 по листопад 2019 був гендиректором заводу «Запоріжсталь». Депутат Донецької обласної ради 6-го скликання від «Партії регіонів» у 2010-2014 роках. У травні 2021 року Шурму обрали членом наглядової ради ДК «Укроборонпром». З листопада 2021 року по вересень 2024 року Ростислав Шурма обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України. У січні 2023 року став членом наглядової ради «Нафтогазу».

Нагадаємо, 17 серпня 2023 року Bihus.Info оприлюднили розслідування про те, що брат Ростислава Шурми, Олег Шурма, володіє ТОВ «КД Енерджі 2» і ТОВ «Відновлювальна Енергія Запоріжжя», які отримували оплату за «зеленим тарифом» до літа 2023 року, хоч, імовірно, не мали зв'язку з українською енергосистемою. За неіснуючу електроенергію від СЕС Україна заплатила 320 млн грн.

У лютому 2024 року НАЗК склало протокол на Ростислава Шурму. Його звинувачували у використанні посадових повноважень на власну користь та користь своєї родини. 3 вересня 2024 року Володимир Зеленський звільнив Шурму з посади заступника голови Офісу президента.