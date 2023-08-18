Низка сонячних електростанцій припинили синхронно працювати з українською енергомережею в липні 2022 року, однак їхні власники ще рік отримували від України гроші

Україна, ймовірно, до липня 2023 року заплатила понад 320 млн грн за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. Серед співвласників цих компаній є люди з близького оточення заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми. Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Журналісти з’ясували, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну кілька десятків «зелених» станцій опинилися в окупації. Серед них – сонячні електростанції (СЕС):

ТОВ «КД Енерджі 2» і ТОВ «Відновлювальна Енергія Запоріжжя» – за даними Bihus.Info, вони належать рідному брату Ростислава Шурми – Олегу;

ПП «Нацпрод», станція якого згадується на корпоративному сайті серед «зелених» проектів Олега Шурми та партнерів;

ТОВ «Грін Енерджі Токмак» і ТОВ «Грандпауєр ЛЛС» — співвласником є колишній підлеглий Ростислава Шурми, бізнес-партнер його брата Руслан Божко.

Як йдеться у розслідуванні, з липня 2022 до липня 2023 року ці компанії, ймовірно, отримали понад 320 млн грн за електроенергію від державного підприємства «Гарантований покупець» за «зеленим тарифом». Водночас журналісти зауважили, що для компаній «КД Енерджі 2», «Нацпрод» та «Відновлювальна Енергія Запоріжжя» неможливо точно порахувати їхні прибутки за електроенергію з окупованих СЕС через неможливість відокремити ці дані від інформації з інших станцій, які розташовані на підконтрольній території. Тож журналісти наголосили, що сума 320 млн грн є приблизною.

Крім цього, оплату за «зеленим тарифом» в окупації отримувала низка інших виробників, зокрема «Скіфія-Солар-1» і «Скіфія-Солар-2», які належать бізнесмену Василю Хмельницькому та його партнерам.

В «Укренерго» журналістам повідомили, що більшість станцій, які перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють у несинхронному режимі з об’єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 року. Як пояснили фахівці,це означає, що електроенергія, яку вони виробляють, не надходить в українську енергомережу, оскільки з ними немає зв’язку. Своєю чергою співвласник компаній «КД Енерджі 2» та «Нацпрод» Сергій Дядечко запевнив, що, за його даними, електроенергія з цих СЕС і зараз іде в енергосистему України.

У «Запоріжжяобленерго» заявили, що не можуть перевірити, скільки точно енергії виробили станції на тимчасово окупованих територіях. Саме обленерго веде такий облік і передає потім ці дані в «Укренерго» – компанію, яка є оператором енергосистеми. Водночас у «Запоріжжяобленерго» не пояснили, як обленерго передавало ці дані до «Укренерго».

Водночас в «Укренерго» розповіли, що вперше помітили розбіжності в загальному балансі електроенергії (тобто між купленою і проданою електроенергією) у листопаді 2022 року. Потім вони звернулися до Нацкомісії з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Там згодом ухвалили рішення, що передбачає призупинення оплати «зеленого тарифу» станціям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають точних даних про передачу електроенергії на український ринок.

Водночас наразі невідомо, що робити з грошима, які виробники вже отримали. Серед варіантів – просити виробників повернути гроші, або ж врахувати цю суму як виплату боргів, накопичених до вторгнення. Водночас у матеріалі зауважили, що існує практика, коли державне підприємство «Гарантований покупець», яке купує електрику у виробників і продає її на ринок, раніше зверталося до виробників за поверненням грошей, але вони відмовлялися їх повертати.

Зауважимо, що держава купує у сонячних електростанцій електрику за «зеленим тарифом», який є значно дорожчим за тарифи теплових чи атомних електростанцій.