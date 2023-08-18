Україні довелося другий день поспіль просити Румунію та Польщу про аварійну допомогу з експорту електроенергії для стабілізації енергосистеми. Про це заявило «Укренерго» у своєму повідомленні.

Зазначається, що напередодні, 17 серпня, споживання електроенергії, хоч і було трохи нижчим від рекорду, але було близьким до максимального. У ремонт вивели одразу три енергоблоки на теплових електростанціях, а у роботу повернулись тільки два.

Імпорту електроенергії виявилось недостатньо, щоб компенсувати дефіцит, тому «Укренерго» вимушено застосувало аварійну допомогу з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії та Польщі загальною потужністю 400 МВт щогодини.

«Аварійна допомога – останній і найдорожчий захід подолання нестачі електроенергії в енергосистемі, який не вимагає обмеження споживачів», – вказала компанія. Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 3815 МВт-год. Експорту не було .Станом на 18 серпня Україна продовжує імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в окремі години до 686 МВт.

Як повідомляє прес-сужба «Укренерго», високі температури є викликом для енергосистеми, яка відновлюється після російських атак, оскільки багато енергоблоків все ще в ремонті, тож ресурси для покриття споживання суттєво обмежені. Компанія закликає людей ощадливо споживати електроенергію, особливо у період пікових навантажень – з 16:00 до 23:00.