Україна вперше здійснила імпорт електроенергії з Польщі міждержавною лінією електропередачі, яку компанія «Укренерго», яка є оператором української енергосистеми, модернізувала та увімкнула у травні 2023 року.

Як йдеться в повідомленні «Укренерго» в понеділок, 17 липня, імпорт електроенергії з Польщі відбувся в неділю. Завдяки цьому, енергосистема отримала додаткові 800 МВт потужності з 20:00 до 23:00, саме у період найвищого споживання.

В «Укренерго» уточнили, що також упродовж дня тривав імпорт зі Словаччини та Молдови максимальною потужністю до 350 переважно у денні та вечірні години. На 17 липня імпорт передбачено зі Словаччини з 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а також з Молдови – до 3 МВт.

Щоб уникнути надмірного навантаження на пошкоджену російськими обстрілами енергосистему, «Укренерго просить українців ощадливо використовувати електроенергію в період з 16:00 до 23:00. Зауважимо, що подібні прохання від «Укренерго» звучать майже щодня. Зокрема, енергетики радять охолоджувати приміщення кондиціонерами не нижче 23°C, вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі, перенести користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби, вимикати світло перед виходом з приміщення.