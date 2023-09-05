Шурма назвав замовником розслідування про його оточення олігарха Коломойського

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив в інтерв'ю Forbes, що олігарх Ігор Коломойський, якого нещодавно заарештували, начебто замовив у журналістів-розслідувачів Bihus.Info розслідування про оточення чиновника. У вівторок, 5 вересня, журналісти відповіли на закиди Шурми, підкресливши, що посадовець каже цілковиту брехню.

За словами Ростислава Шурми, скандальне розслідування, яке опублікували журналісти наприкінці серпня, нібито було замовним. У матеріалі Bihus.Info йшлося про причетність оточення високопосадовця до корупційних схем, пов'язаних із сонячними станціями, які перебувають під російською окупацією.

«Я не говорив про це раніше відкрито, але зараз вам скажу прямо: це Коломойський», – заявив Ростислав Шурма.

Журналісти відреагували на заяву заступника голови ОП, відповівши, що посадовець бреше. Розслідувачі підкреслили, що за 10 років роботи редакції вийшло щонайменше 10 матеріалів про корупційні оборудки Ігоря Коломойського, у той час, коли про Шурму вийшло два розслідування.

«Ми переконані, що заступник керівника ОП наразі за допомогою вигадок намагається змістити акцент із підтвердженого ним самим факту: СЕС його брата отримували мільйони за електроенергію, нібито вироблену в окупації», – повідомили журналісти.

Нагадаємо, 17 серпня Bihus.Info оприлюднили розслідування про те, що брат Ростислава Шурми, Олег Шурма, володіє ТОВ «КД Енерджі 2» і ТОВ «Відновлювальна Енергія Запоріжжя», які отримували оплату за «зеленим тарифом» до літа 2023 року, хоч, імовірно, не мали зв'язку з українською енергосистемою. Також двома енергокомпаніями на окупованих територіях є екс-підлеглий Шурми Руслан Божко. За неіснуючу електроенергію від СЕС Україна заплатила 320 млн грн.

2 вересня в інтерв'ю «Радіо Свобода» заступник голови ОП підтвердив, що його брат отримував пільгову плату на окупованих територіях. Водночас Шурма заявив, що робили це не тільки його підприємства, але і всі інші компанії на ТОТ.