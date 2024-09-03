Указ про звільнення Ростислава Шурми з'явився на сайті президента 3 вересня

У вівторок, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму. Про це йдеться в указі №603/2024 опублікованому на сайті Офісу президента.

Хто обійме посаду заступника голови Офісу президента наразі офіційно невідомо. За інформацією джерел українських ЗМІ, зокрема Forbes Ukraine, на місце Шурми претендує міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, який 3 вересня подав заяву до Верховної Ради на звільнення з посади міністра.

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40-річний Ростислав Шурма — топменеджер Офісу президента Володимира Зеленського, курував економічний напрямок. З липня 2012 по листопада 2019 був гендиректором заводу «Запоріжсталь». Депутат Донецької обласної ради 6-го скликання від «Партії регіонів» у 2010-2014 роках. У травні 2021 року Шурму обрали членом наглядової ради ДК «Укроборонпром». З листопада 2021 року Ростислав Шурма обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України. У січні 2023 року став членом наглядової ради «Нафтогазу». В Офісі президента Шурма просунув, зокрема, податкову модель «10–10–10», яка передбачає податок у розмірі 10% на прибуток, ПДФО та ПДВ.

У 2022 році журналісти «Економічної Правди» писали про причетність Шурми до сумнівних оборудок в енергетиці та зв'язок з угрупуванням чиновників, яких контролював держзрадник Андрій Деркач. У 2023 році Шурма намагався пролобіювати необхідність прийняття «містобудівного» законопроєкту №5655, в якому ЗМІ та громадськість вбачали чимало корупційних ризиків.

У лютому цього року НАЗК склало протокол на Шурму через конфлікт інтересів під час засідань комітету електроенергетики при ОП, на якому він сам головував. За даними агентства, засідання комітету мали вплив на успішність бізнесу брата Шурми, користуючись зі схвалення необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями, повідомляє Рух «Чесно».

У серпні 2023 року журналісти Bihus.info з’ясували, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника керівника ОП Ростислава Шурми, отримували оплату за «зеленим тарифом» до літа 2023 року. За даними журналістів, з липня 2022-го по липень 2023-го ТОВ «КД Енерджі 2» і ТОВ «Відновлювальна Енергія Запоріжжя», власником яких є брат заступника голови ОП Ростислава Шурми Олег Шурма, сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за «зеленим тарифом» від держпідприємства «Гарантований покупець».

Нагадаємо, 3 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради надійшли одразу кілька заяв про відставку від міністрів. Заяви на звільнення подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр юстиції України Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, голова Фонду державного майна України Віталій Коваль. Також про відставку повідомили віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, за звільнення міністрів парламентарі голосуватимуть 4 вересня, а призначать нових міністрів чи виконуючих обов’язки міністрів – 5 вересня.