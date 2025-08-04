Олексій Кузнєцов раніше був в партії «Слуга народу»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід народному депутату Олексію Кузнєцову, якого підозрюють в участі у схемі розкрадання коштів під час закупівлі дронів і РЕБ. Нардепа заарештували із можливістю внести заставу у 8 млн грн, повідомило у понеділок, 4 серпня, «Суспільне».

Рішенням судді Олексія Кузнєцова відправили під варту на 60 днів із можливістю внесення застави. Зазначається, що прокурор просив арешт нардепа із можливістю внести 30 млн грн застави, проте суддя встановив її на рівні 8 млн грн.

Нагадаємо, 3 серпня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Ідеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-2025 роках спрямовували на потреби Сил оборони. За підписання договору щодо закупівлі РЕБ за свідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду.

За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Одне з підприємств-фігурантів поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. доларів, після чого службові особи передали частину грошей у вигляді відкату.

У справі фігурують:

колишній голова Луганської ОВА, Мукачівської РДА Сергій Гайдай

народний депутат від «Слуги Народу» Олексій Кузнєцов

начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко

командир військової частини Національної гвардії України власник компанії-виробника дронів «Акоптерс» Владислав Марченко та директорка цього підприємства

4 липня НАБУ і САП повідомили про підозри фігурантам справи щодо закупівлі дронів. Олексія Кузнєцова зняли з керівництва луганського осередку «Слуги народу», а згодом виключили з партії у зв’язку з кримінальним провадженням.