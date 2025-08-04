Вручення підозри Олексію Кузнєцову та Сергію Гайдаю

Детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та РЕБ. Про це повідомили пресслужби відомств у понеділок, 4 серпня.

У повідомленні не вказують імен підозрюваних, однак раніше зазначалось, що в справі фігурують:

колишній голова Луганської облдержадміністрації, Мукачівської районної держадміністрації Сергій Гайдай (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України);

народний депутат від «Слуги Народу» Олексій Кузнєцов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України);

начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України);

командир військової частини Національної гвардії України (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України);

власник компанії-виробника дронів «Акоптерс» Владислав Марченко та директорка цього підприємства (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Власнику та директорці підприємства-виробника БпЛА також додатково інкримінували перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їхньої мобілізації до лав ЗСУ.

Нагадаємо, 3 серпня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Ідеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-2025 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

Серед встановлених епізодів – закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору за свідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду.

За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. доларів, після чого службові особи передали частину грошей у вигляді відкату.

За погодженням генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн.

Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.