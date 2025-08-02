Уряд погодив звільнення Сергія Гайдая

У суботу, 2 серпня, Кабінет міністрів погодив звільнення 49-річного Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Раніше цього ж дня НАБУ та САП повідомили про викриття корупційної схеми, у якій брав участь Гайдай.

«Уряд вирішив направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая», – повідомила Юлія Свириденко.

Що відомо про Сергія Гайдая

Сергій Гайдай народився у Сіверськодонецьку (колишня назва – Сєвєродонецьк) Луганської області 6 листопада 1975 року. У 2014 році закінчив Хмельницький економічний університет за спеціальністю «Фінанси й кредит». А у 2019 році закінчив з відзнакою Академію державного управління при президентові України, де здобув ступінь магістра за спеціальністю «Публічне управління й адміністрування».

З 2015 до 2018 року Сергій Гадай обіймав посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Також у 2019 році Гайдай був радником патронатної служби голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

З 25 жовтня 2019 року до 15 березня 2023 року Гайдай був керівником Луганської облдержадміністрації.

16 березня 2024 року Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Мукачівської РДА.

Нагадаємо, вдень 2 серпня НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми на закупівлях безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Правоохоронці традиційно не розголошували ім’я затриманих, однак за даними джерел «Української правди», НАБУ та САП викрили голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая, який раніше обіймав посаду голови Луганської ОВА, начальника Рубіжанської МВА Луганської області Андрія Юрченка, народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова, а також посадовця Нацгвардії.

За даними слідчих, затримані сприяли укладанню державних договорів на закупівлю FPV-дронів та засобів РЕБ за завищеними цінами, при цьому зловмисники перебували у змові з підприємствами-постачальниками. Отриману різницю на закупівлі безпілотників та РЕБів учасники схеми розподіляли між собою.