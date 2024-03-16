Сергій Гайдай очолював Луганську ОВА із жовтня 2019 року до березня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський призначив екс-голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая на нову посаду. Він очолив Мукачівську райдержадміністрацію. Відповідне розпорядження опублікували на сайті Офісу президента.

Розпорядження про призначення 48-річного Сергія Гайдая головою Мукачівської РДА оприлюднили на сайті Офісу президента 15 березня.

Сергій Гайдай є уродженцем Сєвєродонецька Луганської області. Він очолював Луганську ОВА із жовтня 2019 року до березня 2023 року. Із 2015 до 2018 року Сергій Гадай був головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Також у 2019 році Гайдай був радником патронатної служби голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Сергія Гайдая можуть призначити послом України у Казахстані, але Казахстан не дав на це згоду.