Сергій Гайдай кілька років очолював Луганську обласну державну (військову) адміністрацію

Казахстан відмовився видавати агреман (згоду на прийняття особи в ролі голови дипломатичного представництва) колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю, запит щодо кандидатури якого зробив офіційний Київ, повідомило в понеділок, 22 травня, ZN.ua з посиланням на свої джерела.

«Як стверджують наші співрозмовники, казахська сторона "м’яко, але твердо" дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Казахстані професійного дипломата», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що попередній український посол в Казахстані Петро Врублевський був саме професійним дипломатом. Тим не менш, президент Володимир Зеленський був змушений звільнити його з посади в жовтні 2022 року після незадоволення Астани і істерики Москви, яка вимагала від Казахстану негайної висилки українського дипломата з країни.

Така реакція була викликана інтерв’ю українського посла місцевому блогеру, в якому він заявив про росіян таке: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».

Сергій Гайдай був головою Луганської обласної державної адміністрації з 25 жовтня 2019. 15 березня 2023 року Зеленський звільнив його з цієї посади. Дипломатичного досвіду Сергій Гайдай не має.

До слова, раніше МЗС України на тлі кадрового голоду оголосило відкритий набір кандидатів у посли, на який можуть подаватися люди без дипломатичного досвіду.