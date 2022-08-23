МЗС Казахстану сприйняло заяву українського посла Петра Врублевського за «розпалювання міжнаціональної ворожнечі»

Міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла України Петра Врублевського і висловило йому протест через його висловлювання про росіян. Це сталося після того, як в інтерв’ю одному з казахстанських блогерів у відповідь на запитання про війну Врублевський сказав, що українці намагаються вбити якнайбільше росіян.

«Казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність та несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами», – повідомило Міністерство закордонних справ Казахстану.

Як пише «Українська правда», приводом для виклику посла стало його інтерв'ю від 21 серпня казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову, в якому Врублевський, відповідаючи на запитання про війну в Україні, зокрема, сказав: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».

Відео з цією фразою широко розійшлося у кремлівських ЗМІ та їхніх сторінках у соцмережах. Проросійські організації в Казахстані навіть вимагали оголосити посла персоною нон ґрата.

Зараз на YouTube-каналі Кузаїрова є інтерв'ю з послом, але цих слів у ньому немає, ймовірно, після розголосу було додано урізану версію.