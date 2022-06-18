Путін (ліворуч) і Токаєв (праворуч) на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» квазідержавними територіями. Про це він сказав 17 червня, відповідаючи на запитання російської пропагандистки Маргарити Симоньян під час пленарного засідання на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де був присутній президент Росії Владімір Путін.

Токаєв заявив, що в Казахстані склалося відкрите суспільство, в якому висловлюються різні думки про війну в Україні. Але, за його словами, два основні принципи Статуту ООН – право націй на самовизначення і територіальна цілісність держав – прийшли у взаємну суперечність.

«Підраховано, що якщо право націй на самовизначення у всьому світі буде реалізовано, то замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, на Землі виникне понад 500 чи 600 держав. Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк. Це відверта відповідь на ваше відверте запитання», – сказав він.

Президент додав, що Казахстан неухильно підтримує принцип непорушності міжнародно визнаних кордонів, тобто територіальну цілісність держав.

Токаєв сидів поруч із Путіним на подіумі міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі. Путін нічого не додав і не прокоментував після відповіді Токаєва.

До слова, 15 червня Токаєв у прямому ефірі російського пропагандистського телеканалу «Росія 24» сказав, що Казахстан не буде сприяти Росії в обході санкцій, введених світовою спільнотою через її вторгнення в Україну, а також обурився тим, що деякі російські політики ведуть агресивну риторику стосовно Казахстану.

Представник президентської адміністрації Казахстану 1 квітня заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України та не боїться називати російське вторгнення в Україну словом «війна», всупереч російській офіційній пропаганді.

Водночас зазначимо, що Казахстан є союзником Росії. Зокрема, він увійшов до складу створеного Росією Митного союзу, а також – до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська ОДКБ брали участь у придушенні масштабних протестів, які спалахнули в Казахстані на початку року. Росіяни також були у складі цих військ.