Росія заявило про завершення виведення військ Організації договору про колективну безпеку із Казахстану. Раніше казахський президент Касим-Жомарт Токаєв звертався до ОДКБ за допомогою у придушенні протестів.

Про завершення виведення військ ОДКБ оголосило Міноборони Росії в середу, 19 січня. Воно ж оприлюднило відео, у якому стверджується, що з Казахстану вилетіли останні чотири російські військово-транспортні літаки з військовими на борту.

Зазначимо, що до Організації договору про колективну безпеку, крім Казахстану, входять також Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан. Цей військово-політичний союз РФ створила ще у 1992 році та позиціонує його як альтернативу НАТО.

Що відомо про протести в Казахстані?

Протести у Казахстані почались 2 січня через підвищення цін на скраплений газ. Згодом вони переросли у заворушення, а їх учасники висунули вимогу відставки влади. Зокрема, демонстранти почали штурмувати адміністративні будівлі. Крім того, їм вдалось на короткий час захопити аеропорт в Алмати.

У середу, 5 січня, у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Згодом режим надзвичайного стану запровадили по всій країні. Ще зранку того ж дня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду та усунення Нурсултана Назарбаєва з поста голови Ради безпеки країни.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою у придушенні протестів. Через це в Казахстан увійшли російські, білоруські, вірменські, таджицькі й киргизькі війська.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривали масові акції протесту, у ніч проти 6 січня розпочалася «антитерористична операція». У міській поліції заявили про ліквідацію «десятків учасників заворушень». За даними опозиційного політика Жасарала Куанішаліна, в Алмати загинуло щонайменше 30 людей.

9 січня на Telegram-каналі міністерства інформації та суспільного розвитку Казахстану було опубліковано інформацію про 164 загиблих під час протестів, проте пізніше влада назвала цю публікацію «технічною помилкою».

МВС Казахстану заявляло про 16 загиблих силовиків та понад 1,3 тис. постраждалих працівників поліції, Нацгвардії та військовослужбовців. Зокрема, за даними відомства, під час протестів загалом затримали 9900 людей.

Вже 10 січня президент Казахстану заявив про повне придушення протестів в країні. Зокрема, в деяких регіонах вже скасували надзвичайний стан, а міжнародний аеропорт в Алмати знову почав приймати рейси.