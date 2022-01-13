У Павлодарській, Західноказахстанській і Північноказахстанській областях Казахстану скасовують надзвичаний стан. Крім того, роботу відовлює і міжнародний аеропорт в Алмати, який раніше на короткий термін захоплювали протестувальники.

Указ про скасування надзвичайного стану у цих областях підписав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє «Радіо Свобода» Відповідний режим скасовується з 7:00 13 січня.

13 січня також відновлює роботу міжнародний аеропорт в Алмати. За даними Комітету цивільної авіації країни, внутрішні та міжнародні рейти виконуватимуться з 8:00 до 21:00.

Яка ситуація в Казахстані?

Протести у Казахстані почались 2 січня через підвищення цін на скраплений газ. Згодом протести переросли у заворушення, а їх учасники висунули вимогу відставки влади. Згодом демонстранти почали захоплювати адміністративні будівлі, їм вдалось на короткий час захопити аеропорт в Алмати.

У середу, 5 січня, у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Згодом режим надзвичайного стану запровадили по всій країні. Ще зранку того ж дня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду та усунення Нурсултана Назарбаєва з поста голови Ради безпеки країни.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою у придушенні протестів. Через це в Казахстан увійшли російські, білоруські, вірменські, таджицькі й киргизькі війська, які допомагають придушувати антиурядові протести.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, у ніч проти 6 січня розпочалася «антитерористична операція». У міській поліції заявили про ліквідацію «десятків учасників заворушень». За даними опозиційного політика Жасарала Куанішаліна, в Алмати загинуло щонайменше 30 людей.

9 січня на Telegram-каналі міністерства інформації та суспільного розвитку Казахстану було опубліковано інформацію про 164 загиблих під час протестів, проте пізніше влада назвала цю публікацію «технічною помилкою». МВС Казахстану заявляло про 16 загиблих силовиків, постраждали понад 1,3 тис. працівників поліції, Нацгвардії та військовослужбовців.

Вже 10 січня президент Казахстану заявив про повне придушення протестів в країні. За даними Міністерства внутрішніх справ Казахстану, під час протестів затримали 9900 людей.