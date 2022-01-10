Протести в Казахстані супроводжувалися погромами і мародерством

Міністерство закордонних справ України 10 січня вперше відреагувало на протести в Казахстані, які розпочалися 2 січня. У відомстві, зокрема, заявили, що уважно стежать за розвитком ситуації та засуджують насильство.

У заяві МЗС України наголошується, що для Казахстану зараз важлива деескалація ситуації та уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку.

МЗС України також повідомило, що взяло до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану.

«Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну», – додали у міністерстві.

В українському зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що сприятимуть поверненню додому українців, які нині перебувають у Казахстані. «На особливому контролі» тримають ситуацію з громадянами України в Алмати.

Що відбувається в Казахстані

Мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли в масові заворушення, незважаючи на те, що уряд склав повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ, щоправда, лише в Мангістауській області.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою у придушенні протестів. Через це в Казахстан увійшли російські, білоруські, вірменські, таджицькі й киргизькі війська, які допомагають придушувати антиурядові протести.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, у ніч проти 6 січня розпочалася «антитерористична операція». У міській поліції заявили про ліквідацію «десятків учасників заворушень». За даними опозиційного політика Жасарала Куанішаліна, в Алмати загинуло щонайменше 30 людей.

9 січня на Телеграм-каналі міністерства інформації та суспільного розвитку Казахстану було опубліковано інформацію про 164 загиблих під час протестів, проте пізніше влада назвала цю публікацію «технічною помилкою».

За офіційними даними, внаслідок заворушень у Казахстані загинуло двоє дітей, троє зазнали поранень.

МВС Казахстану заявляло про 16 загиблих силовиків, постраждали понад 1,3 тис. працівників поліції, Нацгвардії та військовослужбовців.

На всій території Казахстану запроваджено режим надзвичайного стану.

7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав силовикам і військовим відкривати вогонь на ураження без попередження.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану 9 січня заявило про затримання 7939 людей під час протестів.

10 січня у Казахстані оголошено Днем жалоби. Цього ж дня президент Казахстану оголосив про те, що протести в країні придушено.