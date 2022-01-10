У Казахстані 10 січня оголосили днем жалоби за загиблими під час масових протестів, які переросли в заворушення

У комітеті національної безпеки (КНБ) Казахстану повідомили про загибель полковника КНБ Азамата Ібраєва, його тіло знайшли у дворі власного будинку. Крім того, начальник Департаменту поліції Жамбилської області, генерал Жанат Сулейменов наклав на себе руки, повідомило в понеділок, 10 січня, «Радіо Азаттик», повідомляє Укрінформ.

Тіло Азамата Ібраєва знайшли 10 січня у дворі його будинку в столиці Казахстану – Нур-Султані. Місцеві ЗМІ пишуть, що він має травми, характерні для падіння з висоти.

Також, як повідомив кореспондент сайту Orda.kz з Тараза, начальник Департаменту поліції Жамбилської області, генерал Жанат Сулейменов наклав на себе руки. Після заворушень проти нього відкрили кримінальну справу, йому загрожував трибунал, писав журналіст Михайло Козачков.

Що відбувається в Казахстані

Мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли в масові заворушення, незважаючи на те, що уряд склав повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою у придушенні протестів. Через це в Казахстан увійшли російські, білоруські, вірменські, таджицькі й киргизькі війська, які допомагають придушувати антиурядові протести.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, у ніч проти 6 січня розпочалася «антитерористична операція». У міській поліції заявили про ліквідацію «десятків учасників заворушень». За даними опозиційного політика Жасарала Куанішаліна, в Алмати загинуло щонайменше 30 людей.

9 січня на Телеграм-каналі міністерства інформації та суспільного розвитку Казахстану було опубліковано інформацію про 164 загиблих під час протестів, проте пізніше влада назвала цю публікацію «технічною помилкою», зазначає «Укрінформ».

За офіційними даними, внаслідок заворушень у Казахстані загинуло двоє дітей, троє зазнали поранень.

МВС Казахстану заявляло про 16 загиблих силовиків, постраждали понад 1,3 тис. працівників поліції, Нацгвардії та військовослужбовців.

На всій території Казахстану запроваджено режим надзвичайного стану.

7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав силовикам і військовим відкривати вогонь на ураження без попередження.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану 9 січня заявило про затримання 7939 людей під час протестів.

10 січня у Казахстані оголошено Днем жалоби.