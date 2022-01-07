Андрій Сердюков очолюватиме сили «миротворців» Організації договору про колективну безпеку у Казахстані

Місію військ ОДКБ у Казахстані очолив генерал-полковник Андрій Сердюков, який керував військовою операцією із захоплення Криму. Про це пише «ТАСС».

Андрій Сердюков очолюватиме так звані сили «миротворців» Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстані, яких відправили туди на тлі масових протестів.

Про призначення Сердюкова керувати «миротворцями» у Казахстані оголосив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

Російські ЗМІ вказують, що саме Сердюков очолював операцію з окупації Криму у 2014 році. Окрім того, він брав участь у бойових діях на Кавказі, у «миротворчій операції» в Косово, очолював російське угруповання військ у Сирії тощо.

Раніше розвідувальна група InformNapalm також заявила, що Росія перекинула до Казахстану підрозділи, які брали участь в агресії проти України. Зокрема йдеться про військових із 45-ї окремої бригади спеціального призначення десантних військ Росії, 98-ї дивізії десантних військ та війська Центру спеціального призначення РФ «Сенеж».

Нагадаємо, що в Казахстані вийшли на протести після того, як уряд запровадив з 1 січня 2022 року нову ціну на зріджений газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 4 січня оголосив про зниження ціни на газ. Окрім того, люди вимагали відставки уряду – цю вимогу виконали зранку 5 січня.

Протести не припинились, після цього у Казахстані оголосили режим надзвичайної ситуації, а Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки Казахстану замість Назарбаєва.

Заворушення у країні Токаєв пов'язує зі «змовниками, яких підтримують фінансово». Він звернувся до держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні протестів і заявив про «терористичну загрозу».

До ОДКБ окрім Казахстану входять Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Ті погодились ввести свій контингент в країну.

Проведення «антитерористичної операції» оголосили у місті Алмати та Кизилординській області. За даними ЗМІ унаслідок заворушень у Кизилординському регіоні постраждали щонайменше 168 людей.