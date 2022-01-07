В Казахстані вже кілька днів тривають масові протести, які супроводжуються сутичками з поліцією та військовими

У п'ятницю, 7 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ армії та правоохоронцям відкривати вогонь на ураження без попередження у протестувальників. Про це повідомляє портал Tengrinews.kz.

Токаєв виступив із третім зверненням після початку протестів у країні. Під час звернення він пригрозив, що армія та силовики отримали від нього наказ відкривати вогонь на ураження.

Своє рішення він аргументував тим, шо у протестах нібито «беруть участь бандити, в тому числі іноземні».

«Я дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Нам довелося мати справу із озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так і іноземними. Саме з бандитами та терористами. Тож їх треба знищити. І це буде зроблено найближчим часом», – заявив Токаєв.

Окрім того, прокуратура Казахстану заявила, що учасникам заворушень може загрожувати довічний термін. Правоохоронці розпочали досудові розслідування у рамках справи про «вчинення терактів». Для цього за дорученням президента Казахстану в країні створили міжвідомчу слідчо-оперативну групу.

Покарання за цією статтею передбачає від 8 років позбавлення волі до довічного терміну з позбавленням громадянства.

Нагадаємо, що в Казахстані вийшли на протести після того, як уряд запровадив з 1 січня 2022 року нову ціну на зріджений газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 4 січня оголосив про зниження ціни на газ. Окрім того, люди вимагали відставки уряду – цю вимогу виконали зранку 5 січня.

Протести не припинились, після цього у Казахстані оголосили режим надзвичайної ситуації, а Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки Казахстану замість Назарбаєва.

Заворушення у країні Токаєв пов'язує зі «змовниками, яких підтримують фінансово». Він звернувся до держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні протестів і заявив про «терористичну загрозу».

До ОДКБ окрім Казахстану входять Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Ті погодились ввести свій контингент в країну.

Проведення «антитерористичної операції» оголосили у місті Алмати та Кизилординській області. За даними ЗМІ унаслідок заворушень у Кизилординському регіоні постраждали щонайменше 168 людей.