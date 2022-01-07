Служба безпеки України відпрацьовує низку заходів на території країни у зв'язку із заворушеннями в Казахстані. Про це СБУ повідомила в коментарі «Українській правді».

СБУ переконує, що перевірки проводять через ймовірні провокації Росії.

«Враховуючи поточну ситуацію в Казахстані, СБУ у межах своїх повноважень вживає комплекс заходів для захисту громадян України. Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам», – заявили в СБУ.

Там заявили, що службовці провели перевірку та спілкувалися з окремими громадянами Казахстану, «враховуючи поточну ситуацію у країні».

«Саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. Тобто, іде звичайна робота в межах діючого законодавства та функціональних обов’язків служби», – переконують у спецслужбі.

Там також додали, що наразі ніхто з громадян Казахстану не затриманий, але оскільки є ознаки незаконного перебування на території України, підготовлено відповідні матеріали для Державної міграційної служби.

Нагадаємо, що в Казахста вийшли на протести після того, як уряд запровадив з 1 січня 2022 року нову ціну на зріджений газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 4 січня оголосив про зниження ціни на газ. Окрім того, люди вимагали відставки уряду – цю вимогу виконали зранку 5 січня.

Протести не припинились, після цього у Казахстані оголосили режим надзвичайної ситуації, а Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки Казахстану замість Назарбаєва.

Заворушення у країні Токаєв пов'язує зі «змовниками, яких підтримують фінансово». Він звернувся до держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні протестів і заявив про «терористичну загрозу».

До ОДКБ окрім Казахстану входять Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Ті погодились ввести свій контингент в країну.

Проведення «антитерористичної операції» оголосили у місті Алмати та Кизилординській області. За даними ЗМІ унаслідок заворушень у Кизилординському регіоні постраждали щонайменше 168 людей.