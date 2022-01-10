Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що протести в країні придушили, а порядок повністю відновили. Про це повідомляє «Інтерфакс». За його словами, повний порядок у Казахстані відновлено, небезпечні загрози для безпеки країни ліквідовано.

Він стверджує, що сьогодні до поліції доставлено «близько 8 тис. осіб, і правоохоронними та спеціальними органами перевіряється їхня причетність до актів тероризму, вбивств, мародерств та інших злочинів».

За словами Токаєва, під час так званої антитерористичної операції вилучено 116 одиниць зброї.

Також у своїй заяві він зазначив, що всі держоргани працюють над тим, щоб «повністю повернути країну до нормального життя».

Токаєв також стверджує, що «спроба державного перевороту» в Казахстані координувалась із одного центру. Він також говорив про «деструктивні сили», які нібито не раз намагалися «розхитати стабільність, учинити безладдя».

Токаєв стверджує, що країну нібито тестували на стабільність та міцність. За словами президента Казахстану, організатори як привід використали невдоволення населення в низці регіонів через зростання цін на автомобільний газ, пройшли мітинги.

При цьому він стверджує, що влада нібито почула протестувальників. Зокрема, він заявив, що соціально-економічні та суспільно-політичні вимоги було виконано – уряд пішов у відставку, ціни на автогаз були заморожені на колишньому рівні тощо.

Він пообіцяв, що світовій спільноті нададуть додаткові докази «підготовки та проведення терористичної агресії проти Казахстану».

Токаєв також заявив, що у країні «миротворчі завдання» виконують 2030 військових ОДКБ та 250 одиниць бойової техніки.

Нагадаємо, що в Казахстані вийшли на протести після того, як уряд запровадив з 1 січня 2022 року нову ціну на зріджений газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 4 січня оголосив про зниження ціни на газ. Окрім того, люди вимагали відставки уряду – цю вимогу виконали зранку 5 січня.

Протести не припинились, після цього у Казахстані оголосили режим надзвичайної ситуації, а Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки Казахстану замість Назарбаєва.

Заворушення у країні Токаєв пов'язує зі «змовниками, яких підтримують фінансово». Він звернувся до держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні протестів і заявив про «терористичну загрозу».

До ОДКБ окрім Казахстану входять Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Ті погодились ввести свій контингент в країну. Проведення «антитерористичної операції» оголосили у місті Алмати та Кизилординській області.