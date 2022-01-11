Протести в Казахстані тривали з 2 січня, наразі президент країни заявив, що їх вдалося придушити

Основну місію миротворчих сил країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстані успішно завершено, повідомив президент країни Касим-Жомарт Токаєв. За його словами, поетапне виведення сил ОДКБ з Казахстану розпочнеться за два дні та триватиме не більше 10 днів.

Під час виступу у Мажилісі (нижній палаті парламенту) Токаєв розповів, що ситуація у всіх регіонах Казахстану стабілізувалася.

«Основну місію миротворчих сил ОДКБ успішно завершено, через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе не більше 10 днів», – заявив президент Казахстану, пише російський «КоммерсантЪ».

Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що Казахстан юридично обґрунтовано звернувся за допомогою до ОДКБ. За словами президента, «над підготовкою захоплення влади в Казахстані працювали професіонали». Він розкритикував роботу Комітету національної безпеки країни, який «не розгледів загрозу».

«Конспіративно тривала підготовка конкретних виконавців радикальних заходів. Комітет національної безпеки як уповноважений орган не зміг і не захотів дати чіткої оцінки цій підривній роботі, не розгледів критичної загрози національній безпеці. Організаторам атаки залишилося знайти лише привід, який з'явився б у будь-якому разі», – переконаний президент Казахстану.

Що відбувається в Казахстані

Мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли в масові заворушення, незважаючи на те, що уряд склав повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ, щоправда, лише в Мангістауській області.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою у придушенні протестів. Через це в Казахстан увійшли російські, білоруські, вірменські, таджицькі й киргизькі війська, які допомагають придушувати антиурядові протести.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, у ніч проти 6 січня розпочалася «антитерористична операція». У міській поліції заявили про ліквідацію «десятків учасників заворушень». За даними опозиційного політика Жасарала Куанішаліна, в Алмати загинуло щонайменше 30 людей.

9 січня на Телеграм-каналі міністерства інформації та суспільного розвитку Казахстану було опубліковано інформацію про 164 загиблих під час протестів, проте пізніше влада назвала цю публікацію «технічною помилкою».

За офіційними даними, внаслідок заворушень у Казахстані загинуло двоє дітей, троє зазнали поранень.

МВС Казахстану заявляло про 16 загиблих силовиків, постраждали понад 1,3 тис. працівників поліції, Нацгвардії та військовослужбовців.

На всій території Казахстану запроваджено режим надзвичайного стану.

7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав силовикам і військовим відкривати вогонь на ураження без попередження.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану 11 січня заявило про затримання 9900 людей під час протестів.

10 січня у Казахстані оголошено Днем жалоби. Цього ж дня президент Казахстану оголосив про те, що протести в країні придушено.