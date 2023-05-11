Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підбив перші підсумки відкритих вакансій на посади послів. За його словами, вже відібрали майже 30 «сильних кандидатів».

«Особливо мене зачепили резюме українців, які працюють на керівних посадах у відомих західних компаніях, але готові їхати послами України в Африку. Є навіть іноземний громадянин українського походження. Українці з України в основному хочуть працювати в Європі», – зазначив Кулеба.

За його словами, загалом свої заявки подали 1 038 людей. Серед них 75 чинних та колишніх дипломатів, 126 науковців і викладачів, 387 підприємців і представників ділових кіл, 56 держслужбовців і працівників державних підприємств, 77 кандидатів з сектора безпеки та оборони, 38 представників громадянського суспільства, 44 правники, а також багато інших: студенти, медійники, місцеві депутати, медики тощо.

Кулеба розповів, що були люди, які подалися «по приколу» — вкрай переоцінивши свої сили. Були й такі, хто не дотягує до посади посла, але цілком може працювати на дипломатичних посадах. Їм запропонують взяти участь у конкурсах на різні вакантні посади в МЗС та дипломатичних установах.

«Ми знайшли майже тридцять дуже сильних кандидатів на посади послів. Зараз вони вже проходять тести та отримують запрошення на співбесіди від HR-служби МЗС. На тих, хто пройде цей етап, чекає безпекова перевірка і співбесіда зі мною. Після цього я сформую фінальний список кандидатів та запропоную президенту розглянути ці кандидатури», – пояснив міністр.

Як повідомляв ZAXID.NET, у березні Міністерство закордонних справ на тлі кадрового голоду вперше оголосило відкриті вакансії на посади послів. Там були вакансії послів до 21 країни, переважно Африки.