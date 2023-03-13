Заявки на відповідні вакансії можуть подавати й люди, що перебувають поза системою дипломатичної служби

Міністерство закордонних справ України оголосило відбір на посаду послів у десятках країн. Це безпрецедентний крок, коли шляхом відкритого механізму МЗС дозволить будь-якому охочому українцеві запропонувати свою кандидатуру на посаду посла, повідомили у прес-службі МЗС України.

Відповідну сторінку вже створено на сайті міністерства у розділі «Вакансії».

На сьогодні Україна великими темпами збільшує дипломатичну співпрацю з низкою країн, проте понад два десятки держав досі залишаються без офіційних представників України. У МЗС переконані, що відкритий пошук серед внутрішніх та зовнішніх кандидатів дозволить уникнути неприйнятних ситуацій, коли вакансія посла у певній країні залишається незаповненою протягом кількох років.

У МЗС зазначили, що за допомогою відкритого пошуку послів можна розширити горизонти та можливість для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити через закриті інституційні механізми.

«Я вперше в історії української дипломатії відчиняю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, який зараз так потрібен державі у світі», – наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Наразі відбір кандидатів сфокусований на країнах Африки, тому подання заявок до цих країн автоматично збільшує шанси. Крім того, в МЗС запевнили, що за умови рівних професійних показників перевагу віддадуть жінкам, тому що дипломатія була багато десятиліть несправедлива з приводу кар'єрного росту жінок.

«Отже, заходьте на сайт МЗС і дивіться розділ «Вакансії». Наразі 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Аналізуйте, зважуйте, ухвалюйте рішення. З кращими з кращих зв’яжеться HR-служба МЗС», – підсумував міністр.

Дипломат також повідомив, що вже вніс на розгляд президента Володимира Зеленського кандидатури послів у Китаї, Індії та Бразилії. Відповідні вакансії не створювали, бо Україна планує відправити в «такі особливі країни» людей з досвідом роботи міністрами чи заступниками міністрів.