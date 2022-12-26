Олеся Ілащук обійматиме посаду посла України в Болгарії

Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський 23 грудня призначив посолкою України в Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінного каміння. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на профілі Ілащук в соцмережах, один з яких давно не оновлюється, а інший заблокований, а також із посиланням на

свої джерела серед дипломатів. Офіційно біографію Олесі Ілащук МЗС станом на ранок 26 грудня не опублікувало.

Водночас, за інформацією «Європейської правди», новопризначена посолка вже почала набувати досвіду за новим фахом – зокрема, брала участь у загальній нараді послів України, що відбувалася 22-25 грудня у Києві та Миколаєві. Однак раніше вона взагалі не мала досвіду роботи як фахівець-міжнародник.

Біографію нової посолки України в Болгарії наразі не опубліковано, однак окремі деталі вона розкрила на двох профілях у Facebook, які не мають офіційної позначки верифікації, але на яких розміщені особисті фото та інша інформація Олесі Ілащук. Невдовзі після призначення один з цих профілів виявився заблокованим.

Один з профілів Ілащук тривалий час не оновлювався. у ньому Ілащук називала себе фахівчинею з питань обробки дорогоцінного каміння. У профілі стверджувалося, що вона є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів – авторитетної організації, що не є університетом чи освітнім центром, однак все ж надає певні освітні послуги.

В іншому профілі, що активно оновлювався до останнього часу, та сама людина позиціонувалася як «клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант». Вона до останнього часу переймалася питаннями гештальт-лікування та сексології.

«На обох профілях були розміщені особисті фото та інші деталі щодо новопризначеного посла, які вдалося верифікувати, вподобання для яких з давніх часів проставляли профілі Ярослави Гресь (задіяна у президентській ініціативі United24) та Олеся Донія (політолог, що зараз співпрацює з владою)», – йдеться в публікації «Європейської правди».

Як пише чернівецький сайт «Молодий буковинець», Олеся Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. З 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії «ДЖЕММА». До жовтня 2021 року Олеся Ілащук була також співзасновницею цієї компанії.

За інформацією «Молодого буковинця», фірма «Джемма» раніше фігурувала у кримінальній справі щодо колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука щодо відмивання грошей.

З 2015 по листопад 2016 року Олеся Ілащук була керівником ТОВ «ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД», яке займається оптовою торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.

Як зазначає «Європейська правда», політичні призначення на посади послів осіб з-за меж МЗС не є винятковим; такі рішення практикувалися за багатьох президента, що нерідко викликало критику. Утім, призначення взагалі без публічно відомого досвіду у міжнародній сфері є одиничними. Також без детальнішої інформації про біографію нової посолки складно зрозуміти, чи має вона зв’язок з Болгарією.