Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував сім цитат, які лунали від партнерів України за лаштунками саміту ЄС у Брюсселі. Вони стосувалися підтримки України у війні, необхідності спецтрибуналу для російського диктатора Владіміра Путіна, а також готовності Заходу надавати Україні всю необхідну військову допомогу до перемоги.

Кулеба опублікував цитати з-за лаштунків саміту ЄС – «від людей, які не тільки говорять, а й ухвалюють рішення»:

«Ми знайдемо юридичний та життєздатний шлях спрямування заморожених російських грошей на компенсацію збитків Україні»;

«Путін має понести відповідальність за агресію. Є політична воля створити спеціальний трибунал»;

«Президенте Зеленський, ви зразок лідерства під час війни»;

«Багато речей здавалися нам неможливими, а Україна показала, що все можливо»;

«Ми дамо вам все, що потрібно для перемоги, включно з літаками»;

«Путін зробив ставку на те, що з часом ми втратимо інтерес, а це означає лише одне – ми будемо ще сильніше вас підтримувати, ніж будь-коли»;

«Україна має перемогти».

«Все це говорили різні люди, але все відбувалося у закритому режимі, тому, вибачте, без прізвищ. Втім, картинка зрозуміла», – зазначив Кулеба.

Він упевнений, що командними зусиллями в Україну буде доставлено все, що потрібно для перемоги, проте попереду ще багато дискусій, технічних проблем, які потрібно вирішити з партнерами, зокрема щодо логістики та стабільності постачань.

Зауважимо, що Зеленський розпочав свій масштабний міжнародний візит у середу, 8 лютого і менш ніж за 48 годин відвідав Лондон, Париж та Брюссель. Метою візиту було домовитися про посилення військової допомоги Україні. Зокрема, в рамках цього візиту, Україна і Велика Британія домовилися про постачання далекобійної зброї.