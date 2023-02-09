Володимир Зеленський прибув у Брюссель для участі в саміті ЄС

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола закликала країни ЄС надати Україні ракетні системи дальньої дії та винищувачі. Про це Метсола заявила на початку виступу на засіданні Європарламенту за участю президента України Володимира Зеленського, пише «Європейська правда».

«Держави повинні швидко розглянути як наступний крок надання систем дальньої дії та винищувачів, які вам потрібні для захисту свободи, яку надто багато хто вважає само собою зрозумілим», – сказала Метсола.

Вона наголосила також на потребі допомогти у відбудові України.

«Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу, і ми маємо вшанувати не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом набуття членства, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги», – сказала президентка Європейського парламенту.

За її словами, «відповідь російській агресії має бути пропорційною до загрози, а загроза є екзистенційною». Метсола також Запевнила Зеленського, що ЄС буде на боці України стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, 9 лютого президент Володимир Зеленський разом із президентом Франції Еммануелем Макроном прибув до Брюсселя. Під час візиту він виступив перед Європарламентом та взяв участь у саміті ЄС.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія готова надати Україні оборонний пакет, до якого увійде, зокрема, далекобійна зброя. Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Лондона, де зустрічався з премʼєр-міністром Великої Британії, королем Чарльзом ІІІ та українськими танкістами, які перебувають на навчанні в Британії. Під час візиту він закликав Британію надати винищувачі.