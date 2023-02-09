У Брюсселі Володимир Зеленський зустрівся з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Президент Володимир Зеленський разом із президентом Франції Еммануелем Макроном прибув до Брюсселя. 9 лютого він виступить перед Європарламентом та візьме участь у саміті ЄС. Фото зустрічі президентів опублікувала у Twitter глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу», – написала вона.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон прибули до Брюсселя з Парижа, де напередодні зустрічались із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

У Брюсселі Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС та виступить у Європейському парламенті.