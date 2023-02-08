Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з Емануелем Макроном і Олафом Шольцом

Уночі 9 лютого президент Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

У аеропорту Орлі Володимира Зеленського зустрів почесний караул і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню. Опісля він вирушив до Єлисейського палацу, де зустрівся з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Після зустрічі троє президентів зробили спільну заяву, під час якої український президент закликав президента Франції надати сучасні літаки, а канцлера Німеччини – зміцнювати танкову коаліцію.

«Я хочу, щоб ви памʼятали, що Франція та Німеччина були з Україною цими місяцями. Ми пройшли багато всього – від лютого минулого року до цього лютого. Ми забезпечили міцну єдність – нашу та Європи. Ми зміцнили континент. Ми зміцнили Україну. Нині в нас усіх небагато часу. І це не про сьогодні. Це про тижні й місяці, які в нас попереду. А отже, це про зброю, яка нам потрібна. Потрібна для зміцнення наших спільних позицій – України й усіх європейців», – сказав Володимир Зеленський.

До Парижа Володимир Зеленський прилетів із Лондона, де 8 лютого зустрічався з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та українськими танкістами, які перебувають на навчанні в Британії.

У четвер, 9 лютого, Володимир Зеленський має взяти участь у саміті ЄС у Брюсселі, де обговорить постачання Україні далекобійних ракет.