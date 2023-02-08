Виступ Володимира Зеленського у Вестмінстері декілька разів переривали аплодисментами

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває сьогодні з офіційним візитом у Великій Британії, виступив перед британським парламентом. У своєму виступі він закликав британських парламентарів підтримати Україну у її боротьбі з Росією.

Появу Зеленського за трибуною присутні вітали стоячи та бурхливими оплесками.

Зеленський подякував британцям за їхню хоробрість у допомозі Україні під час війни з Росією. Сказав, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україну з перших хвилин повномасштабного вторгнення РФ. Він згадав колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона.

«Борисе, ти об'єднав інших в той момент, коли це здавалось абсолютно неможливим», – наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що на початку Другої світової війни Британія одразу стала на сторону добра, так само як зробила це і зараз.

Виступ Зеленського у Вестмінстері (фото AP)

«Добро завжди переможе. Ми знаємо, що Росія програє. І ми знаємо, що наша перемога змінить світ – і це та зміна, якої світ давно чекав. І Велика Британія іде разом з нами. Це буде перемога над самою ідеєю війни. І будь-хто, будь-який агресор знатиме, що з ним станеться, якщо він спробує атакувати світовий порядок», – сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що дуже важливо, аби всі винні в агресії проти України понесли відповідальність. Для цього має бути створений міжнародний трибунал. У його створенні Велика Британія, як і у військовій допомозі та запровадженні санкцій проти РФ, є провідною державою.

«Я дякую вам від імені воїнів в окопах під артилерійським вогнем, від кожного захисника, який захищає від імені батьків та матерів, які чекають на своїх героїчних синів та доньок, коли вони повернуться з війни», – сказав український лідер.

Слова Зеленського неодноразово здіймали гучні аплодисменти у залі.

Зеленський заявив, що його запланована зустріч з Королем Чарльзом ІІІ «буде справді особливим моментом» для нього. Президент запевнив, що передасть від усіх українців слова вдячності за підтримку, яку Його Величність виявляв, коли він ще був принцом Уельським.

«У Великій Британії король є пілотом ВПС, а в Україні сьогодні кожен військовий пілот є королем», – заявив він.

Під час виступу голова держави вручив Спікеру Палати громад Великої Британії шолом українського пілота з написом: «У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її».

Президент передав спікеру британського парламенту шолом одного з найкращих українських пілотів (фото AP)

«Це шолом реального українського пілота. Він один з наших найбільш успішних асів, наших королів», — наголосив президент.

Зеленський наголосив, що наступна міжнародна коаліція для допомоги Україні може бути авіаційною. Він закликав надати Силам оборони бойові літаки.

Наприкінці промови він згадав, як два роки тому подякував спікеру парламенту Ліндсі Хойлу за «дивовижну англійську чашку чаю». Зараз же він подякував на майбутнє за «потужні британські літаки».

«Залишаючи будівлю британського парламенту 2 роки тому, я дякував вам за смачний англійський чай. Я залишу парламент сьогодні, дякуючи всім вам заздалегідь за потужні англійські літаки», — наголосив він.

Як інформував ZAXID.NET, 8 лютого Зеленський вдруге виїхав за межі України після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні він прибув з офіційним візитом до Лондона, де зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком, а також з міністром оборони Беном Воллесом. Окрім того, глава держави відвідав українських військовослужбовців, що нині проходять навчання у Британії.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ріші Сунак обговорили оборонну співпрацю та весь комплекс питань двостороннього порядку денного: реалізацію формули миру, євроатлантичну інтеграцію України, майбутню підтримку з боку Великої Британії, можливість залучення британської сторони до повоєнної відбудови нашої країни, а також низку інших перспективних проектів.

Президент поінформував прем’єр-міністра Великої Британії про ситуацію на фронті та ключові потреби Збройних Сил в озброєнні та військовій техніці. Він наголосив на важливості отримання Україною необхідної зброї від союзників для того, щоб зупинити російський наступ і звільнити всі тимчасово окуповані українські території, інформує прес-служба Офісу президента.