Зеленський став кавалером Ордена Почесного легіону Франції
Макрон нагородив Зеленського найвищою відзнакою Франції
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Президента України Володимира Зеленського удостоїли найвищої нагороди Франції. Орден Почесного легіону вручив особисто французький президент Еммануель Макрон.
Церемонія нагородження відбулась 8 лютого під час візиту Зеленського в Париж.
«Повага Україні та її народу. Повага тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість», – заявив Макрон.
Зеленський прокоментував отриманий орден, подякував Макрону і присвятив нагороду всьому народу України.
«Великою честю для мене було отримати найвищу нагороду від Президента Франції – орден Почесного легіону. Це відзнака для всіх українців, всього нашого героїчного народу, нашого суспільства. Дякую!», – заявив президент України.
Орден Почесного легіону (фр. Ordre national de la Légion d'honneur) – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги. Легіон засновано 19 травня 1802. Девіз ордену — Honneur et patrie («Честь і Вітчизна»). Приналежність до ордена є вищою відзнакою пошани і офіційного визнання особливих заслуг у Франції.
9 лютого президент Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Після зустрічі троє президентів зробили спільну заяву, під час якої український президент закликав президента Франції надати сучасні літаки, а канцлера Німеччини – зміцнювати танкову коаліцію.