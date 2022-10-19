Посол України в Казахстані Петро Врублевський

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив посла України в Казахстані Петра Врублевського. Раніше українському дипломату в цій країні висловили протест через його слова про росіян.

«Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади (перебував на ній із 2020 року. – Ред.) Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан», – йдеться в указі №723/2022, оприлюдненому на сайті Офісу президента 18 жовтня.

В серпні Врублевський сказав в інтерв’ю одному з блогерів, маючи на увазі війну в Україні, «Намагаємось убити їх якомога більше. Що більше росіян ми вб'ємо зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям. От і все».

Відео з цією фразою широко розійшлося у кремлівських ЗМІ та їхніх сторінках у соцмережах. Проросійські організації в Казахстані навіть вимагали оголосити посла персоною нон ґрата.

МЗС Казахстану викликало українського посла і висловило йому протест через ці висловлювання: заявили про неприйнятність та несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави. Згодом у МЗС Казахстану повідомили, що Врублевський попросив вибачення за свої висловлювання і пояснив, що сказав це на тлі підвищеного емоційного стану через російське вторгнення в Україну.

Росія зажадала від Казахстану вислати українського дипломата, але Астана натомість попросила Київ замінити його. Там заявили, що такі коментарі неприйнятні для держави. При цьому Кремль звинуватили у неналежному тоні у відносинах між «рівними стратегічними партнерами».

Додамо, що іншими указами президента в Україні призначено: Сергія Саєнка – Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Марокко, а Мирослава Кастрана – Надзвичайним і Повноважним Послом України у Словацькій Республіці.