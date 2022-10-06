Посол України Петро Врублевський (ліворуч) на зустрічі із заступником міністра закордонних справ Казахстану Ермухамбетом Конуспаєвим

Влада Казахстану відхилила вимогу Росії вислати посла України Петра Врублевського через його фразу про вбивства росіян, але попросила Київ замінити дипломата. Відповідну кандидатуру Україна вже подала. Астана також дорікнула Москві за «невідповідний тон між рівними стратегічними партнерами», повідомила агенція Reuters.

Після серпневих висловлювань посла України в Астані Петра Врублевського про вбивства росіян Москва вимагала від Казахстану вислати дипломата. Але Астана натомість попросила Київ замінити його, вказавши, що його коментарі «неприйнятні для країни з великою етнічною російською меншиною».

Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на початку жовтня заявила, що Росія «обурена» тим, що Врублевський досі перебуває в Астані, і викликала посла Казахстану. В МЗС Казахстану назвали тон Захарової таким, що «не узгоджується з характером союзницьких відносин між Казахстаном і Росією як рівноправними стратегічними партнерами», і своєю чергою також викликали російського посла. В Астані сказали, що Врублевський покине Казахстан лише тоді, коли призначать нового українського посла.

В середу, 5 жовтня, представник МЗС Казахстану повідомив, що Україна вже подала кандидатуру нового посла в Казахстані, наразі триває її узгодження. Врублевського від участі в державних заходах Казахстану відсторонили.

Нагадаємо, посол України в Казахстані Петро Врублевський в інтерв'ю 21 серпня блогеру Діасу Кузаїрову сказав: «Намагаємось убити їх якомога більше. Що більше росіян ми вб'ємо зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям. От і все».

У російському МЗС звинуватили Врублевського нібито у підтвердженні «національних чисток». А МЗС Казахстану викликало українського посла і висловило йому протест через ці висловлювання: заявили про неприйнятність та несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави.

Згодом у МЗС Казахстану повідомили, що Врублевський попросив вибачення за свої висловлювання і пояснив, що сказав це на тлі підвищеного емоційного стану через російське вторгнення в Україну, зазначає «Громадське»