Вищий антикорупційний суд поклав на фігурантів низку зобов’язань

Троє фігурантів справи про корупцію при закупівлі засобів РЕБ і безпілотників вийшли з-під варти. За них внесли застави на загальну суму 14 млн грн. Про це в четвер, 7 серпня, повідомив журналіст Олег Новіков.

Як повідомлялось, 3 серпня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Ідеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-2025 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

Серед встановлених епізодів – закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору за свідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду.

За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. доларів, після чого службові особи передали частину грошей у вигляді відкату.

У справі фігурують:

колишній голова Луганської ОВА, Мукачівської РВА Сергій Гайдай;

народний депутат від «Слуги Народу» Олексій Кузнєцов;

начальник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко;

один з командирів бригади Нацгвардії «Рубіж» Василь Мишанський;

власник компанії-виробника дронів «Акоптерс» Владислав Марченко та директорка цього підприємства Євгенія Сидельникова.

4 серпня НАБУ і САП повідомили про підозри фігурантам справи щодо закупівлі дронів та систем РЕБ. Олексія Кузнєцова зняли з керівництва луганського осередку «Слуги Народу».

Того ж дня Олексія Кузнєцова взяли під варту з альтернативою внесення застави у 8 млн грн, а Сергія Гайдая відправили у СІЗО строком на 60 діб із можливістю внесення застави – 10 млн грн.

Уже 5 серпня суддя ВАКС обрав запобіжний захід екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку. Його взяли під варту на 60 діб. Також суддя призначив заставу в розмірі 6 млн грн, повідомило «Суспільне».

Також ВАКС відправив у СІЗО директорку компанії-виробника дронів «Акоптерс» Євгенію Сидельникову та керівника військової частини Василя Мишанського з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн кожен.

За даними Олега Новікова, 7 серпня троє фігурантів цієї справи вийшли з-під варти під заставу. Загалом на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 14 млн грн застави, а саме:

10 млн грн – за ексначальника Мукачівської РВА, колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая ;

; 2 млн грн – за директорку київської фірми «Акоптерс» Євгенію Сидельникову ;

; 2 млн грн – за командира бригади Нацгвардії «Рубіж» Василя Мишанського.

Зазначається, що підозрювані вже мали вийти з-під варти. Вищий антикорупційний суд поклав на фігурантів низку зобов’язань, зокрема носити електронний браслет. Також Сергію Гайдаю заборонено без дозволу покидати Ужгород.