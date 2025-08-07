Троє обвинувачених в корупції при закупівлі БпЛА та РЕБ вийшли під заставу в 14 млн грн
Підозрювані зобов'язані носити електронні браслети
Троє фігурантів справи про корупцію при закупівлі засобів РЕБ і безпілотників вийшли з-під варти. За них внесли застави на загальну суму 14 млн грн. Про це в четвер, 7 серпня, повідомив журналіст Олег Новіков.
Як повідомлялось, 3 серпня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Ідеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-2025 роках спрямовували на потреби Сил оборони.
Серед встановлених епізодів – закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору за свідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду.
За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. доларів, після чого службові особи передали частину грошей у вигляді відкату.
У справі фігурують:
- колишній голова Луганської ОВА, Мукачівської РВА Сергій Гайдай;
- народний депутат від «Слуги Народу» Олексій Кузнєцов;
- начальник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко;
- один з командирів бригади Нацгвардії «Рубіж» Василь Мишанський;
- власник компанії-виробника дронів «Акоптерс» Владислав Марченко та директорка цього підприємства Євгенія Сидельникова.
4 серпня НАБУ і САП повідомили про підозри фігурантам справи щодо закупівлі дронів та систем РЕБ. Олексія Кузнєцова зняли з керівництва луганського осередку «Слуги Народу».
Того ж дня Олексія Кузнєцова взяли під варту з альтернативою внесення застави у 8 млн грн, а Сергія Гайдая відправили у СІЗО строком на 60 діб із можливістю внесення застави – 10 млн грн.
Уже 5 серпня суддя ВАКС обрав запобіжний захід екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку. Його взяли під варту на 60 діб. Також суддя призначив заставу в розмірі 6 млн грн, повідомило «Суспільне».
Також ВАКС відправив у СІЗО директорку компанії-виробника дронів «Акоптерс» Євгенію Сидельникову та керівника військової частини Василя Мишанського з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн кожен.
За даними Олега Новікова, 7 серпня троє фігурантів цієї справи вийшли з-під варти під заставу. Загалом на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 14 млн грн застави, а саме:
- 10 млн грн – за ексначальника Мукачівської РВА, колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая;
- 2 млн грн – за директорку київської фірми «Акоптерс» Євгенію Сидельникову;
- 2 млн грн – за командира бригади Нацгвардії «Рубіж» Василя Мишанського.
Зазначається, що підозрювані вже мали вийти з-під варти. Вищий антикорупційний суд поклав на фігурантів низку зобов’язань, зокрема носити електронний браслет. Також Сергію Гайдаю заборонено без дозволу покидати Ужгород.