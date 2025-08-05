Ігор Клименко під час наради з командуванням Нацгвардії

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у вівторок, 5 серпня, провів нараду з командуванням Національної гвардії щодо систем закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення. Нарада відбулась на тлі скандалу щодо масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ.

Як розповів Клименко, він заслухав доповідь командувача НГУ, бригадного генерала Олександра Півненка щодо перспективної моделі оборонних закупівель.

«Маємо конкретний план з термінами, відповідальними особами й чітким контролем», – повідомив міністр.

За його словами, буде створена єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі. Також вже працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю, що перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і кожну посадову особу.

Окрім цього, у Нацгвардії скоротять майже 200 тилових посад. Нові призначення у сфері логістики НГУ відбуватимуться лише за наявності бойового досвіду в кандидата та після перевірок, зокрема на поліграфі.

«Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів – це чітке доручення президента. І це – питання довіри до всієї системи», – сказав Клименко.

Він додав, що наразі здійснюються перевірки раніше укладених контрактів.

«Наша мета – прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій», – підсумував міністр внутрішніх справ.

Корупція на закупівлі дронів і РЕБ – що відомо

Нагадаємо, 3 серпня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Ідеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-2025 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

Серед встановлених епізодів – закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору за свідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду.

За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. доларів, після чого службові особи передали частину грошей у вигляді відкату.

У справі фігурують:

колишній голова Луганської ОВА, Мукачівської РДА Сергій Гайдай;

народний депутат від «Слуги Народу» Олексій Кузнєцов;

начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко;

командир військової частини Національної гвардії України власник компанії-виробника дронів «Акоптерс» Владислав Марченко та директорка цього підприємства.

4 серпня НАБУ і САП повідомили про підозри фігурантам справи щодо закупівлі дронів. Олексія Кузнєцова зняли з керівництва луганського осередку «Слуги народу», а згодом виключили з партії у зв’язку з кримінальним провадженням.

Того ж дня Олексія Кузнєцова взяли під варту з альтернативою внесення застави у 8 млн грн, а Сергія Гайдая відправили у СІЗО строком на 60 діб із можливістю внесення застави – 10 млн грн.

Уже 5 серпня суддя ВАКС обрав запобіжний захід екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку. Його взяли під варту на 60 діб. Також суддя призначив заставу в розмірі 6 млн грн, повідомило «Суспільне».