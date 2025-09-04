Ілля Вітюк у залі суду 4 вересня

Суд обрав запобіжний захід бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку, підозрюваному в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. У четвер, 4 вересня, йому встановили заставу в розмірі 9 млн грн, повідомило «Суспільне».

Ілля Вітюк також має здати документи для виїзду за кордон, прибувати на виклики Національного антикорупційного бюро та повідомляти про зміну проживання.

У «Центрі протидії корупції повідомили», що під час засідання прокурор навів аргументи, які підтверджують підозру НАБУ Вітюку. Сторона обвинувачення показала листування в месенджерах, на яких дружина Іллі Вітюка перед купівлею квартири домовилася з ріелтором про мінімальну знижку за квартиру (21,4 млн грн замість 22 млн грн), але в договорі йшлося, що за згодою сторін оціночна вартість склала 12,7 млн грн.

«За даними НАБУ і САП, щоб обґрунтувати походження частини коштів, дружина Вітюка вказала, що заробила їх як ФОП, хоча відповідні послуги не надавалися. Крім того, немає підтвердження законного походження іншої частини витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн», – повідомили у ЦПК.

Що відомо про Іллю Вітюка

Уроженець Рівненщини Ілля Вітюк має звання бригадного генерала Служби безпеки. В СБУ Ілля Вітюк служить з 2004 року.

Ілля Вітюк брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. З серпня 2021 року був тимчасовим виконувачем обов’язків, а з листопада 2021 остаточно очолив Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Нагадаємо, 2 вересня НАБУ та САП повідомили Іллі Вітюку про підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ) та декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 ККУ). Минулого року журналісти-розслідувачі проєкту «Слідство.Інфо» знайшли у дружини Іллі Вітюка Юлії квартиру на 195 м2 у київському ЖК преміумкласу. Ринкова вартість такого житла становить понад 21,5 млн грн. Водночас у декларації чиновник зазначив, що за придбану у грудні 2023 року квартиру заплатили лише 12,8 млн грн, через що антикорупційні органи й розпочали провадження.

В СБУ заявили, що оголошення підозри бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку є помстою з боку НАБУ та САП за затримання Службою кількох співробітників НАБУ наприкінці липня.

До слова, за кілька днів до публікації розслідування журналісту «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату співробітники Солом’янського ТЦК намагалися вручити повістку. За інформацією самих журналістів, вказівки військовим міг дати працівник департаменту кібербезпеки СБУ, аби помститися розслідувачу. Після цього Сирський доручив командуванню провести службові перевірки, а голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов’язків, відрядивши його на фронт для виконання бойових завдань.

Вже у травні 2024 року Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади очільника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.