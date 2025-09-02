Ілля Вітюк очолював Департамент кібербезпеки СБУ з листопада 2021 року по травень 2024 року

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ) та декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2) посадовцю Служби безпеки України з-поміж вищого офіцерського складу. Про це інформує НАБУ 2 вересня.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але обставини вказують на те, що йдеться, імовірно, про колишнього директора департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.

Слідчі встановили, що в грудні 2023 року підозрюваний купив квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на дружину. Водночас за договором вартість придбаної квартири становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, дружина топпосадовця СБУ вказала, що заробила їх як ФОП – від лютого 2022 року надавала юридичні та консалтингові послуги.

«Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили гроші за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ “Укрзалізниця” у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що ці послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

Окрім того, немає підтвердження законного походження ще 8,8 млн грн, які витратили на купівлю квартири.

Нагадаємо, у квітні 2024 року журналісти-розслідувачі проєкту «Слідство.Інфо» знайшли у дружини Іллі Вітюка Юлії квартиру на 195 м2 у київському ЖК преміумкласу. Ринкова вартість такого житла становить понад 21,5 млн грн. Водночас у декларації чиновник зазначив, що за придбану у грудні 2023 року квартиру заплатили лише 12,8 млн грн. Окрім того, невдовзі після призначення Іллі Вітюка на посаду очільника Департаменту кібербезпеки СБУ його дружина зареєструвалась як ФОП і почала отримувати значні доходи. Так, у 2022 році підприємиця заробила 9,4 млн грн та 13,4 – у 2023 році. Мати посадовця, яка працює лікаркою, також володіє нерухомістю у київських ЖК. Після публікації розслідування «Слідства.Інфо» НАЗК розпочало перевірку способу життя бригадного генерала СБУ Вітюка.

Зазначимо, за кілька днів до публікації розслідування журналісту «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату співробітники Солом’янського ТЦК намагалися вручити повістку. За інформацією самих журналістів, вказівки військовим міг дати працівник департаменту кібербезпеки СБУ, аби помститися розслідувачу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на скандал з врученням повістки журналісту «Слідство. Інфо» і доручив командуванню Сухопутних військ провести службові перевірки. У Генштабі заявили, що перевели начальника Соломʼянського ТЦК на нижчу посаду до одного з бойових підрозділів ЗСУ, а голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов’язків. Також у СБУ повідомили, що Вітюка відрядили на фронт для виконання бойових завдань.

Також журналісти встановили, що генерал СБУ Ілля Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку «Беркуту» як оперативник служби.

У травні того ж року президент Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади очільника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Торік у вересні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що не виявило невідповідностей між вартістю придбаного майна та законними доходами сім’ї ексначальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Оновлено. В СБУ заявили, що оголошення підозри бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку є помстою з боку НАБУ та САП за затримання Службою кількох співробітників НАБУ наприкінці липня.



Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила на торгівлі з РФ (ст. 111-2 ККУ) одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова, а іншого співробітника Бюро – затримала за державну зраду та передачу інформації до РФ (ст. 111 ККУ).



«Підозру І. Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку», – додали в СБУ.