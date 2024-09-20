Сім'я Іллі Вітюка володіє елітною нерухомістю у Києві та декларує мільйонні доходи

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не виявило невідповідностей між вартістю придбаного майна та законними доходами сім’ї колишнього начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка. У квітні журналісти знайшли в дружини посадовця квартиру в елітному ЖК Києва за 21,5 млн грн.

У відповідь на інформаційний запит журналістів «Слідства.Інфо» у НАЗК повідомили, що моніторинг способу життя генерала Вітюка тривав з квітня по вересень цього року.

«Наразі щодо майна, власниками якого є Вітюк І.А. та члени його сім’ї, Національним агентством не встановлено різниці між їх вартістю та законними доходами, які у п’ятсот і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму, яка могла б свідчити про необґрунтованість набуття активів», – йдеться у відповіді на запит.

Розслідування щодо елітного майна родини ексголови Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка

Нагадаємо, у квітні журналісти-розслідувачі проєкту «Слідство.Інфо» знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка квартиру на 195 м2 у столичному ЖК преміумкласу. Ринкова вартість такого житла становить понад 21,5 млн грн. Водночас у декларації чиновника зазначено, що за придбану у грудні 2023 року квартиру заплатили лише 12,8 млн грн. Окрім того, невдовзі після призначення Іллі Вітюка на посаду очільника Департаменту кібербезпеки СБУ його дружина Юлія зареєструвалась як ФОП і почала отримувати значні доходи. Так, у 2022 році підприємиця заробила 9,4 млн грн та 13,4 – у 2023 році. Мати посадовця, яка працює лікаркою, також володіє нерухомістю у київських ЖК. Після публікації розслідування «Слідства.Інфо» НАЗК розпочало перевірку способу життя бригадного генерала СБУ Вітюка.

Зазначимо, за кілька днів до публікації розслідування журналісту «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату співробітники Солом’янського ТЦК намагалися вручити повістку. За інформацією самих журналістів, вказівки військовим міг дати працівник департаменту кібербезпеки СБУ, аби помститися розслідувачу. Журналіст звернувся до НАБУ щодо цього інциденту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на скандал з врученням повістки журналісту «Слідство. Інфо» і доручив командуванню Сухопутних військ провести службові перевірки. У Генштабі заявили, що перевели начальника Соломʼянського ТЦК на нижчу посаду до одного з бойових підрозділів ЗСУ, а голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов’язків. Також у СБУ повідомили, що Вітюка відрядили на фронт для виконання бойових завдань.

У квітні НАБУ повідомило, що розслідує купівлю елітної нерухомості сім’єю голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. 1 травня президент Володимир Зеленський звільнив Вітюка з посади начальника Департаменту.

Окрім цього, журналісти встановили, що генерал СБУ Ілля Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку «Беркуту» як оперативник служби. Це підтвердили в офісі Генерального прокурора та екскерівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк.

Однак, як зазначають журналісти «Слідства.Інфо», нещодавно Іллю Вітюка помітили на заході, присвяченому розвитку РЕБ у Збройних силах України. Про це свідчать фото з Вітюком на сторінці однієї з учасниць заходу. Після скандалу навколо фото, допис видалили.

Наразі «Слідство.Інфо» надіслало запит до Служби безпеки України з питанням, чи поновили Іллю Вітюка на посаді начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.